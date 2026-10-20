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▲黎紀君外型甜美、身材火辣，與劉愷威因運動認識。（圖／翻攝自黎紀君IG@christylaiii）

▲黎紀君今年5月還在發她與外籍前男友的合照，想不到如今就已分手，遭質疑無縫接軌。（圖／翻攝自黎紀君IG@christylaiii）

中國女星楊冪與前夫劉愷威生下女兒「小糯米」後，在2018年12月宣布離婚，但共同扶養女兒。之後楊冪專心拚事業，再沒傳出緋聞，但劉愷威卻花邊新聞不斷。現年52歲的他，今（20）日更認愛小自己20歲的香港辣模黎紀君，兩人被拍到一起打球、同返香閨，大談「父女戀」。黎紀君的黑料也被跟著起底，她早年疑似曾靠露點走光來博版面。據《香港01》報導，劉愷威自從與楊冪離婚後，感情動向一直備受關注，他曾交往過中國女演員李曉峰，但這段戀情已在今年4月告吹。近日狗仔則拍到，他與32歲的黎紀君甜蜜約會，不僅一起和朋友打匹克球，還在車內纏綿調情，最後一起返回女方的住處後，就沒再出門。這一系列照片在今日被曝光，劉愷威遭調侃談「父女戀」，但他本人並不介意，更火速認愛：「多謝大家關心，我們是打網球認識的，大家有共同愛好，所以很合得來，我們都是很簡單的人。」黎紀君也甜蜜回應：「因為打球認識對方，相處十分自然，在一起很開心，謝謝大家的祝福。」據悉，黎紀君與劉愷威只交往2個月，目前愛得熱烈，她更和身邊友人分享，劉愷威個性成熟穩重，很懂得照顧她、給她極大安全感，直言劉愷威是自己一生遇過最好的男人，即便相差20歲也沒有代溝。不過兩人疑似是無縫接軌，因為黎紀君今年7月才剛與交往6年的外籍前男友分手，8月就與劉愷威在一起，時間點太過接近，難免惹人猜忌。另外，黎紀君過去在港圈也有不少黑料，被形容是愛搶鏡頭、靠走光博版面的模特兒。走光事件主要源於她2017年時，曾在IG限時動態分享跟好友在澳門旅遊的影片，當時兩人回到飯店後，一起趴在床上錄影，穿著白色吊帶上衣的黎紀君疑似露出乳暈，引起討論。儘管她沒多久後就將動態刪除，但仍被網友截圖瘋傳；黎紀君事後則回應當天有貼胸貼，不算走光，至於是失手上傳還是故意流出，就見仁見智。