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盧秀燕一天就答應 選前每週北上支援蔣萬安

藍營基層振奮 學者：盧媽即刻救援象徵意義大

盧蔣結盟劍指2028？學者：擦亮最強母雞招牌

台北市長選戰倒數40天，面對民進黨對手沈伯洋步步進逼，台北市長蔣萬安找來台中市長盧秀燕擔任競選總部主任委員，被視為藍營選戰重要布局。據了解，盧秀燕接獲邀請後，僅考慮一天便點頭答應，未來每週都將有數天北上投入輔選，絕非掛名。值得注意的是，盧秀燕接任主委，不僅牽動台北市長選情，更被外界解讀為「盧蔣結盟」，提前為2028總統大選布局。國民黨台北市議員張斯綱受訪表示，盧秀燕加入蔣萬安競選團隊絕對是好事，尤其盧秀燕是黨內資深、對未來有企圖心的政治人物，在蔣萬安選情相對辛苦之際，願意出手支援，正是「地方有難，四方來支持」，避免選戰遭到單點突破。張斯綱透露，盧秀燕接獲邀請後，僅考慮一天就答應，後續時間主要是在與蔣萬安團隊協調行程安排。未來盧秀燕每週都會有幾天待在台北，實際參與輔選，不會只是掛名主委。據了解，蔣萬安昨公布競總幹部名單後，團隊隨即舉行媒體餐敘，盧秀燕也準時出席。即使隔天上午6時就必須前往機場搭機赴沖繩，她仍特別更改高鐵車票，留到最後與媒體逐一互動後，才返回台中，展現投入選戰的態度。張斯綱指出，地方對盧秀燕加入的反應相當正面，尤其藍營基本盤及淺藍支持者都感到振奮，黨內也逐漸展現團結氣勢。他認為，盧秀燕將自身政治能量帶進台北，不僅有助蔣萬安選情，也能提升她在首都的影響力。不過，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，蔣萬安2022年首次參選時並未設置競總主委，如今卻找來盧秀燕，確實令人意外。他認為，隨著「洋流」崛起，蔣萬安面臨中間選民流失、政策攻防及團隊節奏等挑戰，盧秀燕此時「即刻救援」，無疑替藍營注入強心針。張元祥進一步指出，盧秀燕此次接任主委，具有「一石三鳥」的政治效果，包括擦亮藍營「最強母雞」招牌、重新取得全國媒體關注，以及透過「盧蔣結盟」，取得挑戰2028總統大選的有利位置。不過，張元祥也提醒，選戰倒數40天，多數選民早已有支持對象，無論盧秀燕或擔任沈伯洋競總主委的蔡英文，都可能創造話題及加分效果，但真正決定台北市長選情的，仍是候選人的政績、條件及個人魅力。至於盧蔣合作是否意味2028藍營總統人選將「定於一尊」？張元祥認為，現在談論仍言之過早，政治終究講究實力原則，唯有證明具備挑戰賴清德的實力，才有機會成為在野黨2028年的共主。