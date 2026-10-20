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奧丁丁集團（Owlting Group）創辦人暨執行長王俊凱今（20日）發布致股東信，回顧公司在那斯達克上市滿一周年的營運成果。旗下穩定幣支付平台 OwlPay Harbor 商業化進程持續推進，2026年4月至9月金流處理量成長約15倍，企業客戶數也突破100家，支付款項已匯入約50個國家及地區。公司並重申，目標在2030年讓 OwlPay 與穩定幣支付服務年營收達約5億美元，穩定幣支付業務規模化後毛利率達65%至70%。王俊凱在股東信中指出，2025年10月16日奧丁丁正式在那斯達克掛牌，一年來，公司持續推動跨境支付基礎建設，並逐步將過去累積的金融執照、銀行合作、反洗錢系統、法幣與穩定幣轉換技術，以及跨境流動性網路，轉化為商業化成果。他表示，2026年是 OwlPay Harbor 的商業化元年。今年4月至9月，平台金流處理量成長約15倍，平均月複合成長率超過70%，並已連續8個月較前月成長。截至新聞稿發布日，企業客戶數突破100家，較2026年8月31日的84家持續增加；今年以來，支付款項已匯入約50個國家及地區。奧丁丁指出，跨境資金移轉不只是完成轉帳，更涉及不同國家的金融監管、銀行合作、客戶與企業身分驗證（KYC／KYB）、反洗錢及制裁名單篩查，以及多幣別流動性等環節。目前，公司已在美國42州取得資金傳輸執照（MTL）或同等許可，可服務美國43州客戶，並完成日本電子支付等代行業資格（Bank API）登錄。旗下 OwlPay Harbor 透過單一應用程式介面（API），整合法遵與支付能力，讓企業串接後即可發送美元或美元穩定幣，再以當地法幣匯入收款人的銀行帳戶。王俊凱表示，AI可以讓商務變得更聰明，但無法讓金融監管消失。真正的挑戰不在轉帳操作本身，而是背後的金融基礎建設，公司過去5年多來持續投入相關平台建置，上市第一年也開始看到平台承載實際全球交易的成果。對於長期發展，奧丁丁看好AI代理商務、穩定幣結算、資產代幣化及跨境匯款等四大趨勢。公司引用麥肯錫預估，2030年全球代理式商務消費規模可望達3兆至5兆美元；花旗則預估，基本情境下，2030年法幣支持型穩定幣發行量可達1.9兆美元，代幣化金融資產規模可望達5.5兆美元。奧丁丁認為，隨著數位平台與AI代理逐步參與商務活動，跨境支付、貨幣轉換及結算需求也將擴大。OwlPay Harbor未來規劃新增不同穩定幣之間的轉換，以及針對AI代理與代幣化股票設計的支付功能，進一步拓展服務範圍。展望未來，王俊凱表示，公司將持續投入技術、法遵、流動性與資本，並聚焦營運效率、風險管理及資本配置，目標讓交易量成長速度高於營運成本增幅。奧丁丁重申，2030年 OwlPay 與穩定幣支付服務年營收目標約5億美元，穩定幣支付業務規模化後毛利率目標為65%至70%。不過，公司也提醒，上述數字屬前瞻性目標，實際表現仍受監管與執照要求、融資、流動性、合作夥伴及客戶執行情況、市場需求等因素影響，過往金流處理量成長與企業客戶數，並不代表未來營收或獲利表現。