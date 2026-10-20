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光復節連假樂園優惠！六福村599元、麗寶18歲以下免費

▲雲仙樂園10月25日當天壽星免費入園、陪同親友半價。（圖／交通部觀光署提供）

萬聖節變裝免費玩！柳營尖山埤免門票、綠舞莊園國旗衣250元

▲綠舞莊園遊樂區推光復節主題優惠及萬聖變裝活動，贈送萌寵體驗與牧草。（圖／交通部觀光署提供）

🟡新北市烏來區／雲仙樂園

🟡新竹縣關西鎮／六福村主題遊樂園

▲六福村在光復連假期間，出示舊票根、過期年票、本人園區照片入園599元。（圖／交通部觀光署提供）

🟡台中市后里區／麗寶樂園

▲麗寶樂園光復節連假限定優惠，18歲以下免費入園。（圖／麗寶樂園）

🟡雲林縣古坑鄉／劍湖山世界

▲劍湖山祭出車牌優惠。（圖／劍湖山世界）

🟡台南市柳營區／柳營尖山埤渡假村

▲柳營尖山埤渡假村推出連假限定優惠，穿著萬聖節裝扮即可直接免費入園。（圖／交通部觀光署提供）

🟡宜蘭縣五結鄉／綠舞莊園日式主題遊樂區

2026光復節連假樂園優惠來了！今年光復節連假為10月24日至10月26日，不少主題樂園趁著秋遊與萬聖節檔期推出門票折扣、壽星優惠及親子活動。六福村憑舊票根、過期年票或本人園區照片可享599元優惠，麗寶樂園祭出18歲以下符合條件者免費入園，柳營尖山埤渡假村更推出穿萬聖節裝扮本人免門票的好康。《NOWNEWS今日新聞》整理2026光復節連假樂園優惠，想趁3天連假安排親子出遊、變裝玩樂，出發前先看好康攻略。迎接10月24日至26日光復節連假，各大主題樂園推出不同優惠，位在新北市烏來的雲仙樂園10月25日當天壽星免費入園、陪同親友半價；六福村主題遊樂園則推出懷舊優惠，連假期間出示舊票根、過期年票或本人園區照片，可享每人599元優惠價，同行親友每人799元，另有鬼怪裝扮優惠，變裝達全身70%可享599元票價。麗寶樂園則於10月24日至26日推出18歲以下免費入園優惠，但須搭配1位現場購買899元全票的民眾；現職軍警消、義消及義交也有專案套票優惠，單人或雙人套票均為1000元。想去劍湖山世界的民眾，可把握11:00前入園第二人免費、當月壽星399元及當日壽星100元等優惠。除了門票折扣，部分樂園也推出萬聖節主題活動，柳營尖山埤渡假村於10月24日至26日推出限定優惠，穿著萬聖節裝扮的本人可免費入園；綠舞莊園日式主題遊樂區則於10月期間推出變裝活動，穿著國旗上衣或帶有國旗Logo者享250元優惠票價，6至12歲兒童購買優惠票並完成集章，還可獲得神秘禮物，穿著含萬聖節元素的服裝入園，也能獲贈牧草及萌寵體驗。交通方面，搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村，可享100元特價門票；憑台灣好行雲林三線套票票根前往劍湖山世界，可享599元全票優惠，麗寶樂園則提供后里線、朝馬線及渡假園區內免費接駁車，民眾可依行程選擇適合的交通方式。10月25日（周日）當天生日者免費，陪同者半價◾10月24日至10月26日出示舊票根／過期年票／本人園區照片，優惠價599元（陪同親友799元）◾即日起至10月31日雙人穿黑白配色服裝優惠價1300元（贈限量票卡2張）；出示SNOOPY實體周邊優惠價699元（贈限量票卡1張）◾即日起至11月22日鬼怪搞怪裝扮（全身達70%）優惠價599元◾10月24日至10月26日18歲以下免費（須搭配1位現場購買全票899元）◾10月1日至10月31日當月壽星雙園擇一650元（親友799元）；摩天輪200元（親友至多2人同價）◾即日起至12月31日現職軍警消義消義交專案：單人或雙人套票均為1000元◾10月24日至10月26日驚喜快閃「熊大兔兔明星見面會」◾提供后里線、朝馬線及渡假園區內免費接駁車◾即日起至10月26日（假日限定）水陸暢玩半價699元，13:00起入園499元，11:00前入園享第二人免費；壽星當月399元、當日100元◾憑台灣好行雲林三線套票票根享全票優惠價599元◾10月17日至11月1日期間限定，車牌有「A、B、C、D、E」，對中任1碼車上每人399元；對中任2碼（含）以上，車上每人299元，字母可累計，汽車最多優惠4人、機車最多優惠2人◾10月24日至10月26日穿著萬聖節裝扮本人免門票◾搭乘新營客運享特價100元◾10月1日至10月31日穿著國旗上衣或Logo享優惠票250元；6歲至12歲兒童購優惠票完成集章送神秘禮物◾萬聖節元素變裝入園贈牧草1份及萌寵體驗