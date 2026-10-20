巴毛律師稍早接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，直言張秀卿發出的切割聲明在法律上根本沒有用「誰借的就是誰還」，若債務在張秀卿名下，且法院認為有脫產的意圖，那名下房產、財產等恐將不保。

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▲張秀卿（右）在聲明中提到以個人名義向銀行貸款2800萬元、還借出現金600萬元給王國贊（左）成了事件「最大的苦主」。（圖／名人演藝事業提供）

金曲歌后張秀卿的老公王國贊近日遭爆欠下5億債務，隨後她發聲明切割，表示雙方已離婚3年，還以個人名義向銀行貸款2800萬元，另外還借給王國贊現金600萬元，總計3400萬元整，成了這次事件「最大的苦主」。如今有債主控訴透過公司致電張秀卿，卻遭嗆「告我就脫產」，因此決定今（20）日至檢察署按鈴申告。對此，王國贊爆出欠債風波後，張秀卿隨後發聲明切割，指雙方已離婚3年，且她還以個人名義向銀行貸款2800萬元、借出現金600萬元，總計3400萬元。不過，巴毛律師指出如果債務在王國贊名下，不管有沒有發聲明都與她無關，不會因為夫妻關係「夫債妻償」；另外，根據媒體報導有債主透過公司向張秀卿追討債務時，反遭嗆「告我就脫產」，巴毛律師表示現今法律要構成惡意脫產，必須要拿到確定判決或和解書後脫產才構成犯罪，如果在事前口頭威脅原則上不會觸法。至於債主該如何維護自身權益？巴毛律師表示若債務在張秀卿名下，債主可申請假扣押，「假扣押原本是件很困難的事情，必須證明債務人有脫產的可能，像是賣房子等等」，但如今新聞報導一出，法院若認定她有脫產的意圖，將導致名下財產、房產遭扣押。巴毛律師強調，以法律角度來說，誰借的錢就是誰還，不會因為張秀卿是公眾人物就要負起全責。張秀卿捲入風波後，18日出席雲林劉建國虎尾競選總部成立大會，唱到一半忍不住哽咽落淚，並強調一定會面對現實、繼續努力，