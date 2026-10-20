2026-27年NBA美國職籃新賽季將於台灣時間10月21日（三）正式開打，開幕日一口氣安排3場焦點大戰，凌晨3點由波士頓塞爾提克作客底特律活塞揭開序幕；上午7點則迎來最受矚目的費城76人對決衛冕冠軍紐約尼克，詹姆斯（LeBron James）將首度披上76人戰袍出賽，尼克也將在主場舉辦冠軍戒指頒獎及升旗儀式。壓軸戰則由奧克拉荷馬雷霆挑戰聖安東尼奧馬刺，上演上季西區冠軍賽重演。《NOWNEWS今日新聞》整理開幕戰完整賽程、球星出賽狀態與台灣轉播平台，讓球迷一次掌握新球季首日焦點。
本文重點摘要
76人對決尼克最受矚目 詹姆斯生涯第24季迎來新東家首秀
開幕日最受矚目的比賽，無疑是上午7點在麥迪遜廣場花園登場的76人與尼克之戰。
41歲的詹姆斯休賽季告別洛杉磯湖人，轉戰費城76人，迎接生涯第24個NBA賽季。除了與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）聯手，76人還從塞爾提克引進布朗（Jaylen Brown），組成極具話題性的豪華陣容。
對76人而言，新賽季最大挑戰並非球星天賦，而是如何分配球權、建立防守體系，以及管理恩比德與詹姆斯的出賽負荷。尤其多名核心都習慣持球發動進攻，總教練納斯（Nick Nurse）必須找到適合的輪替與搭配。
尼克則以衛冕冠軍身分迎接新球季。上季球隊奪下睽違53年的總冠軍，開幕戰前將在主場舉辦冠軍戒指頒獎及升旗儀式，布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等主力也將率隊迎接挑戰。
雷霆、馬刺西區冠軍賽重演 SGA強碰文班亞馬
上午9點30分登場的雷霆與馬刺之戰，同樣具有高度指標性，兩隊上季曾在西區冠軍賽鏖戰7場，如今新球季開幕就提前交手。
馬刺上季拿下62勝，並一路挺進總冠軍賽，文班亞馬（Victor Wembanyama）已成為聯盟最具統治力的年輕球星之一。上季他平均繳出25分、11.5籃板及3.1阻攻，攻守兩端都能大幅影響比賽。
雷霆則由吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，上季平均攻下32.7分，仍是聯盟最難防守的後衛之一。搭配威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）等主力，雷霆延續快速輪轉、強調防守與攻守轉換的球風。
這場比賽最大看點，在於馬刺能否利用文班亞馬的禁區威脅限制雷霆切入，以及雷霆如何透過後衛突破與外線配合，迫使馬刺調整防守。兩隊都被看好持續競爭西區冠軍，開幕戰也將成為新賽季實力檢驗的第一站。
塞爾提克凌晨3點打頭陣 塔圖姆率隊挑戰活塞
開幕日首場比賽將由波士頓塞爾提克作客底特律活塞，兩隊是上季東區例行賽戰績最佳的前兩支球隊。
活塞上季拿下60勝22敗，正式躋身東區強權行列。陣中核心康寧漢（Cade Cunningham）持續成長，搭配杜倫（Jalen Duren）、湯普森（Ausar Thompson）等年輕球員，建立以防守壓迫和禁區進攻為主的競爭體系。
塞爾提克則由塔圖姆（Jayson Tatum）帶領重整後的陣容，新加盟的喬治（Paul George）與羅賓森（Mitchell Robinson），將為球隊提供側翼防守、外線火力及禁區籃板能力。
值得注意的是，塞爾提克季前熱身賽取得4戰全勝，整體狀態不差；活塞則在熱身賽繳出3勝1敗。兩隊主力球員的磨合與健康情況，將是正式開季後的重要觀察指標。
NBA開幕戰球星出賽狀態 詹姆斯、恩比德、文班亞馬能打嗎？
球迷除了關注新賽季對戰組合，詹姆斯、恩比德與文班亞馬等球星能否出賽，同樣是開幕戰重要焦點。
傷兵方面，76人巴洛（Dominick Barlow）受到背部傷勢影響，博納（Adem Bona）則有腳部傷勢問題。馬刺哈里斯（Tobias Harris）與新秀奎坦斯（Jayden Quaintance）將缺席開幕戰；塞爾提克的卡特（Devin Carter）也因感染性單核球增多症缺陣。
其中，76人核心球員的健康與負荷管理特別受到關注。恩比德過去多次因膝傷影響出勤，詹姆斯也已41歲，兩人在開季初期的上場時間，將成為球隊如何管理漫長82場例行賽的重要觀察指標。
2026-27 NBA開幕戰哪裡看？ 台灣轉播平台整理
台灣球迷可以透過緯來體育相關平台、愛爾達體育及NBA League Pass收看新賽季比賽。
緯來體育： 官方賽程表已列出開幕日3場比賽，其中塞爾提克對活塞、76人對尼克安排於體育APP，雷霆對馬刺則列為體育、精采APP轉播。
愛爾達體育： 10月21日上午6點30分起直播尼克冠軍戒指頒獎儀式，上午7點直播76人對尼克，接著上午9點30分直播雷霆對馬刺。當日下午及晚間也安排重播。
NBA League Pass： 聯盟官方付費串流平台，可收看NBA例行賽及相關賽事內容，適合希望追蹤不同球隊與英文原音轉播的球迷。
美國轉播： 開幕日3場比賽均由NBC與Peacock播出，與台灣的播映權及平台不同。
球迷可參考各家官方節目表，實際轉播頻道、訂閱方案與場次安排仍以平台最新公告為準。
NBA開幕戰之後還有哪些焦點賽事？
首日3場比賽結束後，聯盟將在台灣時間10月22日繼續安排多場比賽，其中最受關注的兩場焦點，包括灰狼作客熱火，以及勇士挑戰湖人。
灰狼與熱火之戰，將迎來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的熱火例行賽首秀，他與阿德巴約（Bam Adebayo）的禁區合作備受期待；灰狼新加盟的拉梅羅・鮑爾（LaMelo Ball），則將與愛德華茲（Anthony Edwards）組成後場搭檔。
勇士對湖人的比賽，則由柯瑞（Stephen Curry）對決唐西奇（Luka Doncic），湖人失去詹姆斯後，唐西奇能否帶領球隊迎接新時代，將是最大看點。
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- 開幕日期： 台灣時間10月21日（三），凌晨3點正式開打。
- 首場比賽： 塞爾提克作客活塞，上季東區前兩強交手。
- 最大焦點： 上午7點76人對決尼克，詹姆斯、布朗迎來費城例行賽首秀。
- 西區壓軸： 上午9點30分雷霆對決馬刺，SGA強碰文班亞馬。
- 台灣轉播： 緯來體育相關APP、愛爾達體育與NBA League Pass，依各平台排程收看。
|開打時間
|客隊
|主隊
|轉播平台
|03：00
|波士頓塞爾提克
|底特律活塞
|緯來體育APP
|07：00
|費城76人
|紐約尼克
|緯來體育APP、愛爾達
|09：30
|奧克拉荷馬雷霆
|聖安東尼奧馬刺
|緯來體育／精采APP、愛爾達
開幕日最受矚目的比賽，無疑是上午7點在麥迪遜廣場花園登場的76人與尼克之戰。
41歲的詹姆斯休賽季告別洛杉磯湖人，轉戰費城76人，迎接生涯第24個NBA賽季。除了與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）聯手，76人還從塞爾提克引進布朗（Jaylen Brown），組成極具話題性的豪華陣容。
對76人而言，新賽季最大挑戰並非球星天賦，而是如何分配球權、建立防守體系，以及管理恩比德與詹姆斯的出賽負荷。尤其多名核心都習慣持球發動進攻，總教練納斯（Nick Nurse）必須找到適合的輪替與搭配。
尼克則以衛冕冠軍身分迎接新球季。上季球隊奪下睽違53年的總冠軍，開幕戰前將在主場舉辦冠軍戒指頒獎及升旗儀式，布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）等主力也將率隊迎接挑戰。
上午9點30分登場的雷霆與馬刺之戰，同樣具有高度指標性，兩隊上季曾在西區冠軍賽鏖戰7場，如今新球季開幕就提前交手。
馬刺上季拿下62勝，並一路挺進總冠軍賽，文班亞馬（Victor Wembanyama）已成為聯盟最具統治力的年輕球星之一。上季他平均繳出25分、11.5籃板及3.1阻攻，攻守兩端都能大幅影響比賽。
雷霆則由吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，上季平均攻下32.7分，仍是聯盟最難防守的後衛之一。搭配威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）等主力，雷霆延續快速輪轉、強調防守與攻守轉換的球風。
這場比賽最大看點，在於馬刺能否利用文班亞馬的禁區威脅限制雷霆切入，以及雷霆如何透過後衛突破與外線配合，迫使馬刺調整防守。兩隊都被看好持續競爭西區冠軍，開幕戰也將成為新賽季實力檢驗的第一站。
開幕日首場比賽將由波士頓塞爾提克作客底特律活塞，兩隊是上季東區例行賽戰績最佳的前兩支球隊。
活塞上季拿下60勝22敗，正式躋身東區強權行列。陣中核心康寧漢（Cade Cunningham）持續成長，搭配杜倫（Jalen Duren）、湯普森（Ausar Thompson）等年輕球員，建立以防守壓迫和禁區進攻為主的競爭體系。
塞爾提克則由塔圖姆（Jayson Tatum）帶領重整後的陣容，新加盟的喬治（Paul George）與羅賓森（Mitchell Robinson），將為球隊提供側翼防守、外線火力及禁區籃板能力。
值得注意的是，塞爾提克季前熱身賽取得4戰全勝，整體狀態不差；活塞則在熱身賽繳出3勝1敗。兩隊主力球員的磨合與健康情況，將是正式開季後的重要觀察指標。
NBA開幕戰球星出賽狀態 詹姆斯、恩比德、文班亞馬能打嗎？
球迷除了關注新賽季對戰組合，詹姆斯、恩比德與文班亞馬等球星能否出賽，同樣是開幕戰重要焦點。
|球隊
|核心球星
|賽前狀態
|76人
|詹姆斯、布朗、馬克西、恩比德
|預期出賽
|尼克
|布朗森、唐斯
|預期出賽
|雷霆
|SGA、威廉斯、霍姆葛倫
|預期出賽
|馬刺
|文班亞馬、福克斯
|預期出賽
|塞爾提克
|塔圖姆、喬治
|預期出賽
|活塞
|康寧漢、杜倫
|預期出賽
其中，76人核心球員的健康與負荷管理特別受到關注。恩比德過去多次因膝傷影響出勤，詹姆斯也已41歲，兩人在開季初期的上場時間，將成為球隊如何管理漫長82場例行賽的重要觀察指標。
台灣球迷可以透過緯來體育相關平台、愛爾達體育及NBA League Pass收看新賽季比賽。
緯來體育： 官方賽程表已列出開幕日3場比賽，其中塞爾提克對活塞、76人對尼克安排於體育APP，雷霆對馬刺則列為體育、精采APP轉播。
愛爾達體育： 10月21日上午6點30分起直播尼克冠軍戒指頒獎儀式，上午7點直播76人對尼克，接著上午9點30分直播雷霆對馬刺。當日下午及晚間也安排重播。
NBA League Pass： 聯盟官方付費串流平台，可收看NBA例行賽及相關賽事內容，適合希望追蹤不同球隊與英文原音轉播的球迷。
美國轉播： 開幕日3場比賽均由NBC與Peacock播出，與台灣的播映權及平台不同。
球迷可參考各家官方節目表，實際轉播頻道、訂閱方案與場次安排仍以平台最新公告為準。
首日3場比賽結束後，聯盟將在台灣時間10月22日繼續安排多場比賽，其中最受關注的兩場焦點，包括灰狼作客熱火，以及勇士挑戰湖人。
灰狼與熱火之戰，將迎來安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的熱火例行賽首秀，他與阿德巴約（Bam Adebayo）的禁區合作備受期待；灰狼新加盟的拉梅羅・鮑爾（LaMelo Ball），則將與愛德華茲（Anthony Edwards）組成後場搭檔。
勇士對湖人的比賽，則由柯瑞（Stephen Curry）對決唐西奇（Luka Doncic），湖人失去詹姆斯後，唐西奇能否帶領球隊迎接新時代，將是最大看點。
|台灣時間
|焦點對戰
|10/22 07：30
|灰狼 @ 熱火
|10/22 10：00
|勇士 @ 湖人
|10/23 07：00
|騎士 @ 76人
|10/23 09：30
|金塊 @ 雷霆