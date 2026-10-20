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澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，兩名張姓男子持兩張中獎千萬元發票及多張高額獎項發票前往兌領，雖經警方初步查證，相關發票並非偽造，但兩人涉嫌冒領，仍待進一步調查。事件也引發外界關注，未歸戶雲端發票是否存在驗證漏洞，甚至有網友質疑可能透過AI機器人破解隨機碼。對此，財政部今（20）日緊急安排記者會，將於下午3時由財政部賦稅署署長樓美鐘親自出面說明。財政部表示，為確保民眾兌領獎權益，對於領獎人須嚴謹把關，將於今日下午3時在財政部舉行記者會，針對相關議題對外說明。據了解，兩名張姓男子持有兩張中獎千萬元的統一發票及多張高額獎項發票，準備兌領時因異常情況引起注意。警方初步查證，相關發票並非偽造，但中獎人是否具備合法領獎資格，成為後續調查重點。事件曝光後，也有網友在PTT推測，未歸戶的雲端發票可能存在驗證漏洞，若透過程式反覆嘗試英文與4位數隨機碼，搭配AI機器人自動化操作，可能取得發票資料。不過，相關說法目前尚未獲官方證實，也無法據此認定涉案男子使用相同手法。財政部將如何說明領獎資格審核及相關防護機制，備受外界關注。