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台灣女遊客跟團赴日，卻陳屍山梨縣富士河口湖町的飯店客房，日本警方當場逮捕同團的27歲台籍女子楊閔涵。案情最新進展曝光，日媒報導，死者頸部有疑似遭刺的傷口；楊閔涵則向警方坦承「當時持有刀是事實」，但對於死者的死亡經過，目前沒有相關供述的報導。根據日本山梨放送（YBS）20日報導，警方初步勘驗發現，這名30多歲台灣女子的頸部有疑似被刺的傷口。台灣媒體引述調查人員說法指出，這處傷口初步研判可能是致命傷，或是造成大量失血的主因。不過，正式死因仍有待解剖結果確認。案發經過顯示，死者跟著台灣旅行團赴日旅遊，19日早上卻沒有在集合時間出現，領隊請飯店人員到房間查看。日本時間上午8點05分左右，飯店人員打119報案，表示房內有女子失去意識。警方趕到後，發現她倒臥在床上、全身是血，當場確認死亡。警方在飯店內發現楊閔涵手持一把刀刃約12公分的菜刀，19日晚間依違反日本《銃刀法》將她逮捕。日本NHK報導，楊閔涵和死者參加同一個旅行團。日本TBS電視台報導，楊閔涵承認持有刀械的指控，她向警方表示，「我當時持有刀是事實」。不過，目前日本警方只以非法持有刀械的罪名逮捕楊閔涵，還沒有以殺人等罪名偵辦。警方認為她可能知道死者的死亡經過，正進一步釐清兩人的關係，以及案發前後的行蹤。對於這起命案，外交部表示，駐日代表處19日接獲通報後，已和死者在台家屬取得聯繫，會提供必要協助；由於日本警方正在調查，基於尊重日本司法和偵查不公開原則，不便透露細節。交通部觀光署也表示，承辦這趟行程的可樂旅遊已通報緊急事件。這團行程是10月17日到21日，旅行社投保旅行業責任險，意外死亡理賠新台幣250萬元。觀光署已要求旅行社協助家屬赴日處理後事，並照顧其他團員、配合日本警方偵查。目前外界最關心的是兩人的關係，以及楊閔涵為什麼會帶著菜刀出現在現場。不過，日本警方對兩人是否原本就認識、是否同住一房、犯案動機和刀具來源都還沒有對外說明，死者的姓名也還沒有公開。日本警方通常會在嫌犯被捕後約48小時內，將案件移送檢察署，並在拘留期間完成解剖。如果證據足夠，可能會改以殺人罪名再逮捕，屆時案發經過可望進一步曝光。這起命案也讓人想起22年前的舊案。2004年6月，靜宜大學日文系女學生蕭任喬和哥哥跟團赴日，住在河口湖溫泉飯店，夜間獨自到便利商店買電話卡時，遭當地無業男子渡邊高裕強行擄走，被監禁約15小時後遇害。渡邊高裕最後被判處無期徒刑定讞。