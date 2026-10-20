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立法院程序委員會今（20）日進行召委選舉並審定第4次會議議事日程，最終為國民黨立委葛如鈞與民進黨立委沈發惠擔任，而過程中綠委陳培瑜指控在野黨杯葛民進黨團國安相關法案，葛如鈞則反酸「有一位很在意國安的委員不在現場，沒關係那我們來進行表決」，讓綠委群起炸鍋怒轟「還敢點名委員喔？好意思喔，你要不要臉」、「笑死人了，會不會當主席？下來換國民黨立委翁曉玲來做」。立法院程序委員會今日進行召委選舉並審定第4次會議議事日程，民進黨立委陳培瑜提案發言時表示，在野黨團再次在程委會杯葛民進黨團國安相關法案。而葛如鈞則反酸「有一位很在意國安的委員不在現場，沒關係那我們來進行表決」。葛如鈞一番話讓綠委群起炸鍋，陳培瑜痛批「還敢點名委員喔？好意思喔，你要不要臉」，沈發惠也嗆聲「笑死人了，會不會當主席？下來換國民黨立委翁曉玲來做」。葛如鈞則不甘示弱表示別影響表決，「現場分貝數一度達到80」。