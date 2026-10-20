我是廣告 請繼續往下閱讀

美CDC「2026-2027」暫行前一年度疫苗建議 因ACIP被廢

近期網路流傳「十月十四日突發消息：五角大廈已在全美軍範圍內禁止採購和接種莫德納Moderna的mRNA流感疫苗」，疾管署署長羅一鈞也在臉書澄清，根據疾管署查證，發現訊息內容有錯誤引導。而疾管署發布新聞稿表示，該網傳訊息錯誤且曲解原意，並非「禁止採購和接種莫德納流感疫苗」，而是待美國CDC納入建議後，依規定評估給付。網路謠言「十月十四日突發消息：五角大廈已在全美軍範圍內禁止採購和接種莫德納Moderna的mRNA流感疫苗。」羅一鈞表示，內容有2大錯誤，包括日期錯誤及內容錯誤引導。羅一鈞解釋，今年美國軍方在8月26日發布，雖然莫德納mRNA流感疫苗已於今年8月5日被美國食藥署（FDA）核可使用於50歲以上成人，但軍方基於美國疾管中心（CDC）尚未將此疫苗納入建議，因此軍方醫療體系今年依規定不會納入，要等美國CDC正式納入疫苗建議才能使用國防計畫基金來採購此疫苗。也就是說，「並非禁止採購和接種莫德納流感疫苗」，而是尚待美國CDC納入建議才能依規定採購。疾管署也表示，美國CDC今年9月1日公布2026年至2027年流感疫苗「暫行建議」，聲明因該國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）因今年初遭聯邦法院判決違法組成、仍有適法疑慮，無法開會提供建議，因此2026－2027暫行建議僅能沿用前一年度的疫苗建議，無任何更新。羅一鈞解釋，因為前一年度還沒有莫德納流感疫苗，因此沿用前一年度的暫行建議也不會有莫德納流感疫苗。這不是因為美國CDC不支持或不同意，純粹是ACIP「被廢」行政程序無法進行。