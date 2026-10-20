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台北市長蔣萬安昨接受中廣前董事長趙少康專訪，被問到聯電創辦人曹興誠日前曾建議民進黨候選人沈伯洋取消辯論，因蔣萬安背後有「惡人」代寫稿件，問他誰幫你寫稿，蔣萬安笑回「當然是自己準備」，但語助詞被解讀罵髒話。蔣萬安今（20）日回應，這是惡意剪輯，那是訪談笑聲，被惡意扭曲很不可取。蔣萬安昨接受《少康戰情室》專訪，被問到月底將和沈伯洋辯論，曹興誠建議沈取消辯論，稱蔣萬安「後面幫你寫稿的是惡人」，問他「誰幫你寫的稿？」蔣萬安笑回「當然是自己準備啊，跟團隊一起討論。所以我覺得這件事情……」趙少康又追問，「那你們現在還辦不辦？」，蔣萬安則表示「我們當然會辦啊，現在已經確定10月31號。」不過網路如今流傳，蔣萬安回應趙少康時，疑似笑聲被解讀罵髒話，蔣萬安今回應，這就是惡意剪輯。可以清楚看到是訪談笑聲。他說，這樣子的惡意扭曲，非常地不可取。至於沈伯洋本人過去是否曾多次罵髒話，蔣說每個人都有自己的風格，沒有特別需要評論。