我是廣告 請繼續往下閱讀

G6人少卻值得觀察！謝知橋白話文翻譯：兩邊一樣爛

距離年底選舉投票日倒數39天，信民協會今（20）日公布由民調專家戴立安規劃的最新台北市長民調，民進黨參選人沈伯洋支持度達50.3％，高於尋求連任的台北市長蔣萬安33.3％；相較於9月調查，沈伯洋增加9.8個百分點，蔣萬安減少8.4個百分點。對此，作家謝知橋認為，單純是受訪者覺得回答投蔣萬安很丟臉而已。民調抽樣當中，泛藍26.6％、泛綠42.2％，且並未針對政黨傾向進行加權，戴立安說明，本次樣本沒有對政黨特徵作處理，他也強調說：「選舉輸贏，我一點興趣都沒有，跟我無關！」戴立安表示，民調是意見的表達，是現在民眾社會的脈動心電圖，現在街頭很熱、網路很熱，自己忠實地記錄下來，藍綠表態有差距但還是忠於呈現，因此不會去修改民眾表達政黨的意向，「有人信、有人不信，隨便！」作家謝知橋看了這份數據結果，忍不住大酸戴立安是「戴綠安」，接著他更直言，雖然知道有可能追上，但這個比例不太可能反映在真實選票，個人覺得單純是受訪者認為回答投蔣萬安很丟臉而已。謝知橋續指，這份民調最有趣的地方是G6那群，雖然人數很少，但蠻值得觀察。​G6那群的定義是「覺得兩邊都不適合當市長」，翻成大實話就是「兩邊一樣爛」​，但這群人最後有近三成還是會投蔣萬安。謝知橋進一步解釋，這有2種可能：​第一、藍營支持者就是很鐵，但這個可能性不高，藍營真的那麼鐵的話，G1-G3才不會那麼低；所以第二個可能的機會比較大，明知道蔣萬安比較爛，但為了說服自己投蔣萬安是正確的，只好宣稱兩邊一樣爛。