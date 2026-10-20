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澳洲將台灣納入海外駕照認可計畫 最快10月底上路

各州分階段實施 西澳、昆士蘭10月31日率先適用

免試換照仍須符合身分、健康等條件

澳洲自今年起逐步開放台灣駕照免試換照，旅澳國人未來申請當地駕照將更便利。外交部今（20）日表示，經外交部及我國駐澳大利亞代表處積極爭取，澳洲公路局（Austroads）已於7月23日正式將台灣納入「海外駕照認可計畫」（Recognised Overseas Licences Scheme），持我國有效汽、機車駕照的民眾，只要符合各州及領地相關規定，即可免除筆試及路考申請換發當地駕照；新制最快10月31日先在西澳州及昆士蘭州上路。外交部今表示，澳洲公路局今年7月23日正式宣布將台灣納入「海外駕照認可計畫」，未來持我國有效汽、機車駕照的民眾，在符合澳洲各州及領地相關規定下，可免除駕駛知識測驗及實際道路駕駛測驗，申請換發當地駕照。外交部長林佳龍對澳方決定表示歡迎及肯定。外交部後續也將協調交通部，依互惠原則給予澳洲人民在台同等待遇。外交部提到，依目前規劃，西澳州（WA）及昆士蘭州（QLD）將自2026年10月31日起適用新制；新南威爾斯州（NSW）、南澳州（SA）及北領地（NT）預計自2027年1月1日起實施，塔斯馬尼亞州（TAS）則自2027年2月1日起適用。至於澳洲首都領地（ACT）及維多利亞州（VIC），實施日期尚待公告。外交部提醒，由於澳洲各州及領地實施日期及規定不同，民眾仍應依居住地規定辦理，並以當地交通主管機關最新公告為準。外交部也說明，所謂「免試換照」是免除駕駛知識測驗及實際道路駕駛測驗，申請人仍須符合當地有關身分、年齡、健康、駕照效期及其他核發條件。此外，新制主要適用一般汽車及機車駕照，其他車輛類別仍須依各州及領地相關規定辦理。外交部表示，外交部、駐澳大利亞代表處及駐澳各辦事處將持續關注各州及領地實施情形，並與澳洲相關主管機關保持聯繫，適時更新資訊，以維護旅澳國人權益及便利。