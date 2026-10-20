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美股科技股反彈仍難挽救台股頹勢，台股今（20）日開低走低，加權指數終場下跌529.15點，以46292.93點作收，跌幅1.13%，失守46300點關卡，上市成交金額7586.84億元。權值股普遍疲弱，台積電下跌15元收2405元，市場賣壓沉重。美股週一（19日）漲跌互見，科技股在前一週重挫後吸引低接買盤，晶片股領軍反彈，那斯達克指數上漲逾1%，標普500指數同步收高，道瓊指數則小幅收黑。不過，美股科技股回穩未能有效提振台股買氣，加權指數今日以46713點開出，下跌110點，盤中一度反彈至46968點，隨後賣壓湧現，最低下探46163點，終場下跌529.15點，收在46292.93點。從盤面表現來看，台股盤中由紅翻黑，尾盤賣壓仍重，終場失守46300點。櫃買指數跌幅達1.57%，表現較集中市場疲弱，顯示不僅大型權值股承壓，中小型股也面臨調節壓力。兩市場合計成交金額達9678.79億元，雖然成交熱度不減，但指數同步收黑，反映市場賣壓仍未消退。權值股方面，台積電（2330）下跌15元，收2405元，跌幅0.62%；聯發科（2454）下跌55元，收4150元，跌幅1.31%。不過，鴻海（2317）逆勢上漲2元，收241.5元；廣達（2382）上漲6元，收320.5元，成為盤面少數收紅的電子權值股。傳產股方面，長榮（2603）下跌2.5元，收259.5元。其他熱門股表現分歧，南亞（1303）下跌7.5元，收296元，跌幅2.47%；國巨*（2327）下跌11元，收523元，跌幅2.06%；台虹（8039）下跌3元，收296元，跌幅1%。南亞科（2408）下跌14元，收422元，跌幅3.21%；欣興（3037）重挫65元，收1055元，跌幅5.80%；大立光（3008）下跌270元，收5975元，跌幅4.32%，顯示部分記憶體及電子零組件個股賣壓沉重。泰合大漲近9成 台塑化跌逾8%個股漲跌幅方面，今日漲幅前5名依序為泰合（6467）上漲94.5元，漲幅89.57%；芯鼎（6695）上漲5.1元，漲幅10%；台郡（6269）上漲8元，漲幅9.96%；富威電力（6994）上漲2.45元，漲幅9.96%；和益（1709）上漲5.1元，漲幅9.92%。跌幅前5名則包括永悅健康-創（7835）下跌1.85元，跌幅9.54%；台塑化（6505）下跌9.5元，跌幅8.19%；鼎固-KY（2923）下跌2.05元，跌幅7.71%；大眾控（3701）下跌4.8元，跌幅7.59%；裕慶-KY（6957）下跌36元，跌幅7.19%。整體而言，台股今日呈現量大下跌、權值股疲弱及中小型股同步承壓的格局。儘管緯創（3231）上漲9元、收189元，漲幅5%，鴻海與廣達也逆勢收紅，但仍難以抵銷整體賣壓。後續市場將持續關注台積電走勢、電子股買盤動向，以及加權指數能否重新站穩46300點。