蘋果今年9月推出iPhone 18 Pro系列，標準版iPhone 18則傳出要等到2027年春季才會登場。不過，新機外型近日提前曝光，爆料帳號在社群平台X公開疑似iPhone 18模型機照片，最明顯的變化就是背後相機模組，雖然維持雙鏡頭配置，但相機島卻橫跨整個機背上方，外觀神似Pro系列。若消息屬實，代表蘋果可能讓標準版iPhone迎來大幅度設計改變，但目前照片真實性仍有待確認。
爆料大神X帳號「AppleBuu（@MajinBuofficia）」近日分享一張疑似iPhone 18模型機的照片，機身採用類似勃根地紅的深紅色設計，搭配平整的側邊框，整體外觀看起來與現行iPhone 17有明顯不同。最大的變化就在相機模組，目前iPhone 17採用直立式雙鏡頭設計，鏡頭集中在機背左上角，曝光的iPhone 18模型機，雖然同樣維持兩顆鏡頭垂直排列，卻在背面上方加入一整條橫向相機島，從左側一路延伸到機身右側，設計風格更加接近iPhone 18 Pro系列。
機背設計也變了！MagSafe圓環直接出現
從照片還能發現，相機島左側配置兩顆鏡頭，右側則有閃光燈及疑似感測器的開孔，讓原本簡單的雙鏡頭機型，看起來更接近高階旗艦手機。除了相機模組，機背設計也是另一大亮點。iPhone 17背面採用相對簡潔的一體式視覺設計，但這次流出的iPhone 18模型機，背面出現明顯的分區結構，中央甚至可以看到類似MagSafe磁吸充電圓環的輪廓。
外型爆料可信嗎？外媒提醒有疑點
《PhoneArena》認為蘋果是否會在短短一代之間，就完全捨棄iPhone 17原本的簡潔機背設計，改採更複雜的分區式造型，仍值得觀察，至於上市時間，蘋果今年已改變過去iPhone系列同步發表的節奏，標準版iPhone 18傳出延後至2027年春季推出，且外界預期，新機可能搭載A20晶片。
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從照片還能發現，相機島左側配置兩顆鏡頭，右側則有閃光燈及疑似感測器的開孔，讓原本簡單的雙鏡頭機型，看起來更接近高階旗艦手機。除了相機模組，機背設計也是另一大亮點。iPhone 17背面採用相對簡潔的一體式視覺設計，但這次流出的iPhone 18模型機，背面出現明顯的分區結構，中央甚至可以看到類似MagSafe磁吸充電圓環的輪廓。
外型爆料可信嗎？外媒提醒有疑點
《PhoneArena》認為蘋果是否會在短短一代之間，就完全捨棄iPhone 17原本的簡潔機背設計，改採更複雜的分區式造型，仍值得觀察，至於上市時間，蘋果今年已改變過去iPhone系列同步發表的節奏，標準版iPhone 18傳出延後至2027年春季推出，且外界預期，新機可能搭載A20晶片。