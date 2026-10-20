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2027年起數位優先 紙本改為每季出版

活化50年典藏 「光華獎」將常態化

官網全面改版 文章擬縮至800至1000字

《台灣光華雜誌》明年起將正式啟動數位轉型。外交部國際傳播司司長張秀禎今日（20）表示，自2027年開始，《台灣光華雜誌》將改以「數位優先」為方向，紙本不會完全停刊，但將由目前出版模式調整為每季發行一次中、英文版季刊，內容則從既有文章中精選編印，主要提供駐外館處及外交部相關場域使用；未來內容主力則會放在官網，並同步推動網站改版、典藏活化與數位策展，希望以更符合現代閱讀習慣的方式向國際呈現台灣。張秀禎今在外交部例行記者會上說明，外交部目前正持續規劃《台灣光華雜誌》相關轉型工作，第一步就是調整紙本發行。從明年開始，該雜誌將以數位內容為主，紙本則改為每季出版一次，每3個月精選一定數量文章，少量編印中、英文版，提供駐外館處及外交部相關場域運用。她指出，《台灣光華雜誌》今年邁入50年，累積大量珍貴圖文，因此未來另一項重點就是活化典藏。外交部規劃每季推出一檔線上數位策展，以歷年典藏為主、搭配部分新製內容，呈現台灣社會發展、人文風貌與生活變遷，明年1月就會推出第一檔新展。外交部也將持續透過「Trending Taiwan」全球影音競賽活化典藏素材。張秀禎表示，今年競賽首次設置「光華特別獎」，效果不錯，未來將常態化辦理，鼓勵國內外創作者使用《台灣光華雜誌》歷年圖文，以不同視角呈現台灣。此外，外交部也會擴大典藏圖文授權及外部合作，目前已與部分機構展開合作或洽談，未來也歡迎有興趣共同推廣台灣的外界機構與外交部聯繫。因應「數位為主」的新方向，《台灣光華雜誌》官網也將重新調整。張秀禎表示，現行網站較像紙本雜誌的資料庫，未來會重新設計網站架構、視覺及功能，改善數位閱讀體驗與易用性，官網也將成為日後主要內容平台。內容產製方面，也會更加符合數位閱讀需求。張秀禎指出，《台灣光華雜誌》過去單篇文章約3000字，去年起已縮短至約1500字，未來希望進一步控制在800至1000字左右，同時調整圖文呈現方式，並逐步增加定向邀稿，讓內容及觀點更加多元。張秀禎表示，相關轉型其實已分階段進行，外交部未來也會持續參考專業意見及讀者回饋滾動調整，希望《台灣光華雜誌》能以更符合數位時代閱讀習慣的方式，持續向國際社會呈現台灣的多元面貌。