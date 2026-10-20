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江啟臣鮮明印象勝過何欣純 專科支持度近半

藍白合挺江啟臣！西屯、南屯第4選區破5成

山海線、城區全面領先 國民黨團：做最強後盾

2026台中市長選戰持續升溫，台中市議會國民黨團委託世新大學民意調查中心執行的最新民調於17日公布，國民黨提名人選、立法院副院長江啟臣在市長支持度、看好度及多項交叉分析中均領先民進黨參選人何欣純。其中，江啟臣支持度為39.8％，高於何欣純的28.7％，雙方相差11.1個百分點；看好度方面，江啟臣以39.6％領先何欣純的23.3％，差距達16.3個百分點。這份民調也針對候選人的知名度、不同族群支持情形、政黨傾向及區域分布進行分析。國民黨團表示，江啟臣曾任國民黨主席，現任立法院副院長，具備放眼國際的全國知名度與成熟穩健的領導魅力；不過，調查中仍有近三成選民尚未表態，後續選情仍有變數。在不提示候選人姓名的開放式調查中，有43.6％受訪者第一時間主動提及江啟臣參選市長，合計總指名度為62.6％，高於何欣純的53.7％，差距為8.9個百分點。國民黨團認為，這反映江啟臣在市民心中的參選印象鮮明，更能轉化為堅實的投票意願。交叉分析顯示，江啟臣在男性選民中的支持度為44.4％，女性則為35.5％；年齡層方面，他在20至39歲族群維持領先，在50歲以上族群則取得過半或接近半數的支持；學歷分布方面，從高中職、專科、大學到研究所以上，江啟臣支持度均高於何欣純，其中專科族群的支持度接近五成。政黨傾向方面，江啟臣獲得85.6％國民黨支持者表態支持；值得注意的是，儘管藍白合爭議頻傳，但在台灣民眾黨支持者中，江啟臣支持度為67.8％，何欣純則為2.8％；至於中間選民，江啟臣支持度為31.5％，高於何欣純的22.0％。國民黨團據此認為，江啟臣除獲得泛藍支持者支持，也具有跨黨派及中間選民的支持基礎。區域分布方面，江啟臣在台中市8個立委選區中，於5個選區取得領先，在自己的本命區第8選區，以49.4%壓倒性勝出；西屯、南屯所在的第4選區，則達53.0％，並在第2、第3及第5選區領先何欣純。若以行政地理區域分析，江啟臣在山線的支持度為47.4％，領先何欣純21.8個百分點；城區支持度為44.2％，領先16.0個百分點；海線則以30.9％維持領先。民調顯示，江啟臣在山線、城區及海線均取得不同程度的領先。台中市議會國民黨團表示，面對仍有近3成尚未表態的選民，黨團議員將全力做江啟臣最堅強的後盾，並透過踏實政見與專業問政，持續爭取市民認同。同時，國民黨團也強調，將與最具宏觀前瞻格局的江啟臣攜手前行，共同守護大臺中的建設與榮光。本次民調由台中市議會國民黨團委託世新大學民意調查中心執行，調查時間為2026年10月15日至16日，採電腦輔助電話訪問系統，成功訪問1,070位台中市成年民眾；在95％信心水準下，抽樣誤差為±3個百分點以內，並依母體進行加權檢定。