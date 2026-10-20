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國民黨高雄市長候選人柯志恩拋出「演唱會經濟2.0」政策，繼拜會寬宏藝術董事長林建寰後，今（20）日再釋出拜會知名藝人張惠妹經紀人陳鎮川照片。柯志恩說，陳鎮川是她多年好友，他也提出多項具體建議，包括爭取金曲、金馬、金鐘頒獎典禮到高雄舉辦，展現高雄文化發展的更多可能。柯志恩說，高雄擁有場館與觀光人潮的優勢，但「巨星來高雄，不等於高雄擁有音樂產業」，未來應將高雄從「文化活動城市」升級為「文化產業城市」，讓流量變產值，把人才與產業鏈留在高雄。柯志恩表示，陳鎮川是她的多年好友，長期深耕台灣音樂產業，對演出製作與文化市場觀察極為深刻。交流過程中，陳鎮川提出多項具體建議，包括積極爭取國際巨星將高雄設為來台演出的「首站」，以及持續爭取金曲、金馬、金鐘等「三金」頒獎典禮至高雄舉辦，展現高雄文化發展的更多可能。「高雄不缺舞台，缺的是讓舞台延伸成產業的完整布局。」柯志恩指出，演唱會與大型展覽帶來的觀光人潮是良好基礎，但一次性的活動結束後，更關鍵的是能否留下人才、技術、企業與產業鏈。為實現「文化產業城市」願景，柯志恩提出三大具體推動方向，包括在地產業加值與認證，透過大型活動實施「地方採購加值」，並建立在地演出產業認證平台，優先讓高雄在地的燈光、音響、舞台、影像製作與策展業者接單，共享演唱會經濟紅利。柯志恩也提出啟動「文化人才五年計畫」，預計培育5000名專業文化與影音製作人才，提供在地青年專業學習與職涯舞台，解決文化人才北移問題。另外，她也提出整合駁二藝術特區、高雄流行音樂中心及亞洲新灣區等既有資源，串聯 AI 內容生成、XR 沉浸式體驗、動畫遊戲與數位 IP 產業，引進企業落地，打造文化科技聚落，讓高雄港灣與場館成為文化創新的實體舞台。柯志恩強調，她人生的第一份工作就在影視圈，她先前也拜會過寬宏藝術董事長林建寰，針對高雄的演唱會經濟請益，每一次和業界專家的交流，都是為高雄尋找改變與升級的可能。柯志恩強調，未來的下一步，是讓每一場演出與展覽都能創造長期商機與工作機會，讓高雄朝「亞洲文化產業首都」的目標邁進。