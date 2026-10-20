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◼︎台北市10月21日停水範圍

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月21日停水範圍

▲新北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月21日停水範圍

▲桃園市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月21日停水範圍

▲台中市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月21日停水範圍

▲台南市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新竹縣10月21日停水範圍

▲新竹縣10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月21日停水範圍

▲宜蘭縣10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月21日停水範圍

▲屏東縣10月21日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月21日（週三）在以及總共8縣市部分地區將實施停水，原因包含舊管線汰換、漏水調查等，在台中市還有時間長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月21日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月21日0時至06時(共6小時)📍停水地區中山區：民權東路三段復興北路口至民生東路三段復興北路口、復興北路402巷、復興北路380巷、復興北路320巷 復興北路280巷等，(包括臨時門牌)及貼單用戶等地區(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月21日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)。(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月21日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月21日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區士林區：葫蘆街135巷(含5弄及15弄)(直接用水戶:停水17戶)🕦影響時間：10月21日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月21日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街３號至10號；凱旋路47號至58號；華岡路59巷1號、5-1號；東山路25巷81弄99號至106號及貼單用戶(直接用水戶:停水39戶)🕦影響時間：10月21日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月21日10時至16時(共6小時)📍停水地區信義區永吉路２７８巷1弄全、278巷13號、永吉路３２６巷15號至27號及36及38號、永吉路３２６巷4號及36號至40號及48號樓上及50號二樓、忠孝東路五段423巷66號68號、虎林街68巷及70巷14號至20號、虎林街70巷23至39號、永吉路276號、永吉路278巷19號至33號、永吉路278巷27弄2號及14號至36號、永吉路278巷2弄10號、永吉路278巷37弄7號、永吉路459巷3弄1號3號(直接用水戶:停水80戶)🕦影響時間：10月21日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月21日10時30分至14時30分(共4小時)📍停水地區新店區：安成街(安德街至安康路2段)(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月21日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區永和區：竹林路66巷(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月21日11時至15時(共4小時)📍停水地區新店區：三民路98-5號至142號，中正路337號至341號。(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：10月21日23時至22日06時(共7小時)停水原因：管線汰換工程停水施工📍停水地區汐止區：仁愛路、保新街、保長路、勤進路、大同路三段、大安街、復興路、新台五路一段、新台五路二段、新興路、水碓街、汐平路一段、汐平路二段、環山路、福安街、秀山路、秀峰路、茄安路、茄福街、茄興街、莊敬街、青山路。🕦影響時間：10月21日10時至16時(共6小時)停水原因：新裝工程-斷管連絡。📍停水地區蘆竹區：上興路、中興七街、中興三街、中興五街、中興六街、中興四街、中興路、大中一街、大新一街、大竹一街、大竹路、大興一街、大興七街、大興三街、大興九街、大興二街、大興五街、大興八街、大興六街、大興四街、大興路、興中街、興仁路、豪登一街。沿線含巷弄。🕦影響時間：10月21日21時至22日03時(共6小時)停水原因：辦理管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區楊梅區：員本里、豐野里。新屋區/大坡里、望間里、社子里。共5個村里。🕦影響時間：10月21日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區南屯區：南屯路二段、南美街、向心南一街、惠弘街、惠德街、文心南三路、文心南五路一段、文心南五路二段、文昌街、樂心街、永春東三路、永春東二路、永春東路、永順路、環中路五段、益樂街、益豐路三段、萬和南三街、萬和南街、萬和路一段、萬和路二段、萬安街、萬美街、豐功路、黎明路一段、龍富路三段、龍富路二段、龍鎮二街。降壓地區南屯區：南光路、大同九街、大同八街、大同十街、楓和路、楓平路、楓樹一街、楓樹二街、楓樹六街、楓樹南街、楓樹西一街、楓樹西街、民權街、永春東三路、永春東二路、環中路五段、環中路四段、黎明路一段。🕦影響時間：10月21日08時至17時30分(共9小時半)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區大雅區：忠義里。共1個村里。🕦影響時間：10月21日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區新營區：東安街、東明街及鄰近巷道、東興八街。🕦影響時間：10月21日09時至12時(共3小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區後壁區：（南84）崁頂47號之4（北側）起沿路段停水劃設區域至菁寮里菁寮１７５－１號前十字路口止=合計96戶🕦影響時間：10月21日10時至15時(共5小時)停水原因：辦理停水施工作業。📍停水地區竹北市：中和街、中山路、中正東路、博愛街、台元街、和平街、沿河街、泰和路、環北路一段、環北路二段。🕦影響時間：10月21日13時至17時(共4小時)停水原因：廣興廠管網改善工程停水施工。📍停水地區三星鄉：進利五路、進利路。冬山鄉：三清路、大進一路、大進七路、大進三路、大進九路、大進二路、大進五路、大進八路、大進六路、大進十一路、大進十路、大進路、小埤一路、小埤三路、小埤二路、小埤五路、梅湖路、進偉路、進利五路、進利路、進興一路、進興二路、進興路。大同鄉：大進路。🕦影響時間：10月21日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉/中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。