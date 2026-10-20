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法國示威爆衝突、搶劫 外交部：國人目前均安

蕭光偉：避開抗議地點 注意交通受阻

法國近日爆發大規模示威，部分地區演變成警民衝突、縱火及商店遭洗劫的「零元購」亂象，巴黎、馬賽等城市均傳出商家遭搶，多國陸續提醒赴法旅客提高警覺。對此，外交部政務次長陳明祺今（20）日表示，目前掌握我國旅客、僑民及留學生均未傳出受影響情況，現階段旅遊警示維持不變，若情勢改變將視需要調整。外交部發言人蕭光偉也提醒國人，應避免前往示威地點，若遇抗議活動應儘速離開。陳明祺今早在立法院受訪表示，外交部正密切關注歐洲近期示威情勢，並透過駐外館處掌握國人安全，目前尚未接獲旅客、僑民及留學生受影響的消息，駐館也會隨時提供必要協助。針對外界質疑是否要等國人「出狀況」才提高旅遊警示？陳明祺強調，外交部依整體情勢判斷，目前尚未認為局勢危急到需要提前提高警示的程度。他坦言，相關畫面及新聞「看起來相當的緊急」，但仍須透過駐館掌握當地實際狀況，必要時適時調整。目前外交部將法國的旅遊警示列為第一級：灰色提醒，並提醒在法國境內的留學生、僑胞及前往旅遊的國人，應「密切注意抗議活動相關訊息，避免前往抗議地點及其周邊地區，加強維護自身安全。倘遭遇抗議活動，務請儘快設法離開現場，避免遭到波及。」蕭光偉今也在外交部例行記者會上表示，針對巴黎、里昂等地因示威實施局部宵禁，甚至不排除宣布緊急狀態，外交部已持續掌握情勢。駐法代表處第一時間透過僑界及留學生網絡確認安全，目前尚未接獲國人急難救助請求。蕭光偉提醒，赴法國人應避免前往示威地點，若遇抗議活動應儘速離開。領事事務局已更新法國旅遊警示說明，提醒示威可能影響交通及公共服務，旅客應提前規劃行程；若遇緊急危難，可聯繫駐法代表處或外交部緊急聯絡中心尋求協助。