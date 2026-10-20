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符合條件可用流感公費抗病毒藥 疾管署：危險徵兆快就醫

國內流感疫情緩降，但仍處流行期！疾管署今（20）日表示，國內第41週（10／11－10／17）類流感門急診就診總計12萬3820人次，較前一週下降。但疾管署指出，因應流感仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件將延長至2026年11月15日止。疾管署提到依流感監測資料顯示，適逢氣溫逐漸轉涼，將進入呼吸道傳染病流行季節，疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分的流感高傳播族群」適用期限至今年11月15日止。1. 醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。2. 安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。3. 幼兒園及托育機構工作人員、居家托育人員（保母）。4. 幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。5. 與流感重症高風險族群同住或其照顧者。6. 禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。7. 其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。疾管署指出，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感及易剋冒。如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。若經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療之時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。