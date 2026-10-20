美聯冠軍坦帕灣光芒與國聯冠軍密爾瓦基釀酒人隊史首度會師世界大賽，還未開打就創下46年首見紀錄，這是自1980年以來，睽違46年再次由隊史皆未曾獲得世界大賽冠軍的「0冠球隊」正面對決

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睽違46年！兩隊隊史「0冠」會師世界大賽

上一次出現此一紀錄，得追溯至1980年的世界大賽，當時費城費城人與堪薩斯皇家，隊史冠軍數皆掛零，兩隊正面對決，最終費城人4勝2敗拿下隊史首冠。

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光芒、釀酒人隊史都是0冠 必有一隊破除「無冠魔咒」

2026年MLB美國職棒大聯盟世界大賽（World Series）正式敲定對決陣容，，且必定有一隊會破除「無冠魔咒」。大聯盟歷史悠久，但在世界大賽兩支參賽隊伍「皆未嘗過冠軍滋味」的情況極為罕見。釀酒人成軍自1969年，上一次打進世界大賽在1982年，光芒則在1998年成立，上一次打進世界大賽在2020年，且兩隊團隊薪資都排在後段班，釀酒人排名第19名，光芒甚至排在第28名。近年大聯盟季後賽常有外卡黑馬一路殺進世界大賽，但 2026 年則完美展現強者恆強的例行賽實力。釀酒人本季打出103勝優異表現，在國聯冠軍賽中憑藉著強悍的投手戰力與打線發揮，直落四橫掃衛冕軍洛杉磯道奇，展示出極高的奪冠呼聲。光芒則展現出一貫的精準投打調度與小市場球隊的極致韌性，在稍早結束的美聯冠軍賽G6，以7：3擊退守護者，4勝2敗拿到世界大賽門票，兩隊例行賽合計拿下201勝，是近年來實力極為頂尖且實至名歸的世界大賽組合。不論最終由誰捧起冠軍金盃，這場系列賽都將誕生大聯盟歷史上的新科冠軍隊，若釀酒人奪冠，將為這支成立長達57年的威斯康星州傳統勁旅，拿下隊史第一座世界大賽金盃。若光芒隊奪冠，則是這支成軍近30年、以低薪資高效率著稱的佛羅里達球隊，將擺脫2008年與2020年屈居亞軍的陰霾，寫下隊史新頁，這場象徵著「破咒與新王誕生」的世界大賽首戰，預計於美東時間開打，擁有例行賽戰績優勢的釀酒人隊將享有主場優勢。