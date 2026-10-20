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宜蘭阿拉伯宮有多狂？占地2400坪、坐擁龜山島海景

▲宜蘭頭城阿拉伯宮位在外澳海灘、濱海公路上，包含5座阿拉伯圓頂建築與一座蘇州庭園。（圖／業者提供）

台灣阿拉伯王斥資3億打造！豪宅藏寵妻浪漫「桂蓮園」

博物館級珍藏曝光！「純金箔皇室床」

奢華至極

▲胡瓜今年5月開箱內裝，驚呼豪華程度根本像皇宮。（圖／下面一位提供）

「桂蓮園」兩層樓高金龍魚噴泉！王永慶曾指定留宿

▲「百佛骨雕」運用陰雕與陽雕，刻畫出百尊佛像與細緻雲霧，令人驚艷。（圖／《下面一位》提供）

宜蘭「阿拉伯宮」易主了！位於宜蘭頭城外澳海灘的榮梓博物館，當年由「台灣阿拉伯王」林昭文斥資3億元打造、2006年落成，被譽為全台最神祕豪宅，藝人胡瓜之前透過節目開箱，曝光純金箔皇室床、百斤骨雕，觀眾直呼比陶朱隱園還狂。最新謄本資料顯示該土地已過戶，買家是記憶體大廠創見束家，傳出交易總價約10億，不過實價資料尚未揭露。位於宜蘭頭城外澳海灘、坐擁龜山島第一排無敵海景的榮梓博物館，被譽為全台最神祕豪宅。占地約2400坪，建物面積達1375坪，由5座潔白半圓穹頂的伊斯蘭宮殿，以及傳統蘇州園林建築組成，又被稱為「阿拉伯宮」，是在地相當傳奇的知名地標。「阿拉伯宮」自開價尋找買家後便備受矚目，最新謄本資料顯示該土地已過戶至「萬情投資股份有限公司」，負責人束崇裕是創見資訊創辦人束崇萬的家族成員，總成交價約落在10億元上下，不過實價資料尚未揭露。這座富麗堂皇的「阿拉伯宮」，出自宜蘭傳奇企業家、「台灣阿拉伯王」已故友愛百貨創辦人林昭文之手，林昭文年輕時赴沙烏地阿拉伯創業，經營「華宮」餐廳大獲成功，全盛時期擁有40家分店，連中東首富與皇室王子都是座上賓，1986年他帶著百億身家返鄉，成立宜蘭第一家百貨公司，特地選在與妻子的熱戀地頭城，斥資打造這座私人招待所。除了建造白色阿拉伯圓頂宮殿，藉此感謝中東事業，更在園區右側打造了一區古典蘇州園林建築，並特別以妻子「桂蓮」的名字命名為「桂蓮園」。今年5月藝人胡瓜在網路節目《下面一位》，大規模公開「阿拉伯宮」內部空間，宮殿內令人瞠目結舌的奢華裝潢與收藏也隨之曝光。一走進挑高大廳，牆面金箔與銀箔在燈光下交錯閃耀，客廳面積超過200坪，擺放3組7人座沙發仍相當寬敞，落地窗還可直瞰龜山島海景。園區內兩座以花蓮大理石打造的旋轉樓梯，光是施工就耗費2年時間。而過去從未對外開放的主臥室區則呈現法式奢華風，除了貼滿純金箔的超大皇室床組，甚至還有宛如天空步道的透明玻璃床設計。園區內有許多博物館等級的稀世珍藏，像是牆上一幅麥加朝覲巨幅手工刺繡，由6名工匠耗時7年精心縫製，重現沙烏地阿拉伯朝聖盛景。還有重量超過百斤的百佛骨雕，運用陰雕與陽雕，刻畫出百尊佛像與細緻雲霧，價值難以估算。館內擺設巨型玉石彌勒佛、翡翠珠串、鐘乳石、水晶燈，以及象徵吉祥的巨型天然樹瘤藝術品「瓜瓞綿綿」，以及巨型玉石龍椅。「桂蓮園」則設有兩層樓高的金龍魚噴泉，池底鋪滿鮮綠色螢石，並擺設木化石、玉床與龍床。「阿拉伯宮」榮梓博物館可說是台灣最頂級的招待所，包括前總統李登輝、已故台塑集團創辦人王永慶都曾被吸引造訪。