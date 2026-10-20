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國中生遭多人圍毆拖行 600人聚集武和宮聲援

張善政下令拆除武和宮違建 限7日自行拆除

強調未成年非暴力藉口 張善政：家長不能置身事外

對於桃園中壢武和宮日前發生學生集體霸凌事件，桃園市長張善政表示，建管處與區公所已完成稽查，公告要求違建戶7日內自行拆除及移置內部物品，若期限內未完成，市府預計下週二執行強制拆除武和宮，拆除費用由違建戶負擔，絕不容忍暴力危害市民安全。桃園中壢武和宮日前發生學生集體霸凌事件，一名國中男學生15日在廟前廣場遭多名未成年者圍毆、拖行，過程中不斷倒地哭喊，相關影片曝光後引發社會譁然。據了解，現場至少有8名少年參與施暴，被害學生的妹妹當時也在場，眼見哥哥遭毆打試圖上前阻止，卻遭對方威脅「敢報警就連妳一起打」，只能無助地在旁目睹。該事件延燒後，網友昨晚號召前往武和宮聲援，吸引超過600人聚集，警方緊急出動154名警力維持秩序並勸離人群。警方表示，涉案少年均已移送少年法庭審理，同時通報教育局及校方介入輔導。對此，張善政表示，絕不容忍暴力危害市民安全，涉及公共安全疑慮的違建，市府也將依法強制拆除。日前發生在中壢的未成年暴力事件，是他和市府團隊都高度關注的案件。從案發第一時間，他就明確要求警方全力偵辦，涉案少年皆已全數移送少年法庭，教育局也同步介入後續輔導。張善政指出，除了追究涉案者的責任，建管處與區公所也已完成現場違建的稽查，並將採取具體措施，公告要求7日內完成自行拆除及內部物品移置，如未完成，市府下週二將執行強制拆除作業，費用也要由違建戶負擔。張善政強調，未成年不是暴力行為的藉口，家長更沒有理由置身事外，必須配合司法調查及後續輔導，不能讓孩子犯下錯誤後，卻沒有人願意正視問題。張善政表示，治安是市民生活最基本的保障，對於每一件危害治安的案件，警方絕不會有任何姑息或延宕，他也會全力支持警方嚴格執法。