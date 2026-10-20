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▲經濟部、運動部與休士頓太空人球團啟動棒球產業與人才培育合作，期盼深化台美棒球交流，拓展台灣選手的國際發展機會。（圖／記者葉政勳攝影）

▲經濟部長龔明鑫、行政院長卓榮泰、休士頓太空人隊Jim Crane主席及鄧愷威出席「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」。儀式上太空人還送上背號32的球衣給行政院長卓榮泰。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.20）

台灣與美國職棒大聯盟（MLB）的合作邁出新一步！經濟部今（20）日在「2026年臺灣全球招商論壇」舉行「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，首度攜手運動部與休士頓太空人球團推動棒球產業及人才培育合作。太空人老闆暨主席克蘭（Jim Crane）親自來台出席，旅美投手鄧愷威也共同見證。克蘭表示，未來將在台灣投入更多球探與球員發展資源，希望協助具備潛力的台灣選手做好挑戰大聯盟的準備。這次合作結合經濟部、運動部及美國職棒球團，將棒球人才培育與產業交流納入台美合作範疇，不僅著眼於球員競技能力的提升，也為台灣棒球與國際職業運動產業建立新的合作管道。太空人是大聯盟具有完整球探及球員發展體系的球團之一，過去曾培養台灣投手羅嘉仁，今年則迎來鄧愷威加盟。中華民國政府今與太空人球團正式啟動合作，未來將結合國際職業球團的培訓資源，致力於協助台灣棒球人才發展。克蘭受訪時表示，自己旗下的物流企業已在台灣經營約25年，因此對台灣相當熟悉，也相當重視台灣在科技及商業領域的發展。他指出，除了既有商業合作，太空人也希望透過這次機會深化與台灣棒球的連結。「我們希望在這裡投入更多資源，發掘並培養像鄧愷威這樣、已經做好進入大聯盟準備的球員。」克蘭說。對於台灣棒球人才的發展潛力，克蘭也給予高度肯定，並透露今晚將首度到台灣職棒現場觀賽，期待看到具有挑戰大聯盟實力的選手。這次共同出席儀式的鄧愷威，今年轉戰太空人後，獲得更多大聯盟出賽機會，單季登板30場、其中10場先發，累積5勝及73次三振，寫下個人大聯盟生涯重要里程碑。對於能陪同球團老闆參與這次合作，鄧愷威坦言，自己身為職業運動員，平常較少有機會出席這類活動，因此感到相當榮幸，也特別感謝克蘭邀請。