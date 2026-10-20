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▲天心（左）和老公金英敏今年迎來結婚10周年「錫婚」，夫妻倆至今膝下無子。（圖／天心IG＠skyheart1111）

金鐘視后天心和韓籍攝影師金英敏今年迎來結婚10周年「錫婚」，夫妻倆至今膝下無子，她今（20）日宣傳奇幻愛情喜劇《新手上路》，受訪透露始終不生小孩的主因，原來單親家庭出生的天心，總悲觀地認為如果將來婚姻狀況不好，自己將無法勝任一名好母親，沒想到，家人居然吐槽她「妳是哪來的自信法官一定會把孩子判給妳」。天心在新劇《新手上路》飾演積極求子的黑道大嫂「珍珠」，戲外談及和老公結婚多年不生，坦言對生育一事比較容易往最負面的方向思考，她說曾經和另一半認真討論是否生小孩，即使夫妻感情很好，自己依舊會想很多，「萬一有一天婚姻狀態不好了，我到底有沒有能力獨自把孩子照顧好？」尤其天心出身單親家庭，深知單親媽媽獨自撫育小孩的辛苦，因此最擔心的不是大家普遍認為的經濟問題，而是自己能不能在工作之餘，還有足夠的時間全面陪伴、養育孩子，「我怕我沒有那個能力當一個好媽媽」，她說曾經向家人吐露顧慮，怎料，竟然被對方反嗆：「妳到底是哪來的自信法官一定會把孩子判給妳？」早在結婚初期，天心即分享過自己對生小孩沒有憧憬也沒有壓力，且婚前就跟老公溝通過此事，甚至信誓旦旦地說，連意外都絕對不會發生，至於不生孩子的原因，天心表示，自己對生小孩這件事腦中真的沒有畫面，家裡有毛小孩的相伴就已經足夠。