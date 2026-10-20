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▲市民體育活動中心地下室經活化整修後，成為煥然一新的優質桌球練習空間。（圖／基隆市政府提供）

為提升本市多元運動環境，基隆市政府特別活化市民體育活動中心地下室空間，增設全新室內桌球練習場，基隆市長謝國樑日前特別與信義國中體育桌球專項學生現場開球體驗，並宣布即日起至115年12月31日止，全面免費開放市民使用，採免預約、隨到隨用便民機制，強調市府重視市民健康與運動權益，未來將持續活化閒置空間，打造複合多元運動場域，提供市民優質運動環境。基隆市立體育場場長林柏樹表示，基隆氣候潮濕多雨，市民體育活動中心在長期使用後，陸續出現地坪老化破損，地下室滲漏水及牆面壁癌等問題，因此進行整修工程，工程總經費約達新臺幣1,100萬元，運動部補助款約660萬元，另市府籌措約440萬。市府在這次工程中，進一步活化地下空間為全新室內桌球場地，今工程順利完工，場地煥然一新，自即日起，除國定假日不開放外，每日上午9時至晚上8時，開放市民免費使用，市府會蒐集免收費期間使用者意見，作為未來優化場館機能與服務品質改進依據，期盼讓場地更貼近市民需求。基隆市政府教育處處長吳雨潔則補充，優質運動場館是市民日常健身、培養運動習慣的重要基石，更是推動全民運動及培育在地運動人才的搖籃。全新桌球練習場的啟用，為市民提供休閒運動、日常訓練及情感交流的新去處，更展現市府持續完善運動設施、深耕全民運動的決心。未來，市府將持續編列預算投入既有運動設施的維護、修繕與空間活化，致力打造安全、舒適且友善的運動環境，鼓勵更多市民投入運動行列，共同營造健康、充滿活力的基隆市。[基隆市政府廣告]