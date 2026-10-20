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▲太空人今年1月以3年5400萬美元簽下日本強投今井達也，成為球團進一步拓展亞洲棒球市場的重要代表。（圖／美聯社／達志影像）

▲運動部次長洪志昌（左起）、經濟部長龔明鑫、行政院長卓榮泰、休士頓太空人隊Jim Crane主席及鄧愷威出席「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.20）

美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人正積極擴張亞洲棒球版圖，而台灣也成為球團重點布局的市場之一。太空人老闆暨主席克蘭（Jim Crane）今（20）日親自來台，出席經濟部、運動部與太空人球團的「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」。他受訪時表示，球團將在台灣投入更多球探及球員發展資源，希望挖掘具備大聯盟潛力的好手，並透露今晚將首度前往台北大巨蛋觀看台灣職棒比賽，期待親眼見證更多優秀球員。事實上，太空人擴張亞洲市場並非臨時起意。根據MLB官網今年1月報導，克蘭過去曾坦言，球團對亞洲棒球人才的關注程度不夠，直到近年大谷翔平、山本由伸等日本球星在道奇取得成功，才讓他重新評估亞洲球員的競爭力。克蘭去年赴日本考察後，決定強化球團在亞洲的球探網絡，並利用旗下跨國物流企業既有的辦公室，讓球探直接進駐日本東京、台灣及南韓首爾，建立更完整的亞洲人才評估機制。今年1月，太空人更以3年5400萬美元（約新台幣17.6億元）簽下日本強投今井達也，成為球團首位直接從日本職棒網羅的自由球員。克蘭當時便透露，希望這筆簽約只是開始，未來將持續從亞洲尋找具備大聯盟實力的球員。談到這次為何選擇台灣作為重要合作夥伴，克蘭指出，自己旗下的物流企業已在台灣經營約25年，對台灣市場並不陌生，加上台灣在高科技產業具有重要地位，雙方長年來已有密切商業往來。不過，除了原有的產業合作，克蘭也希望透過這次機會，進一步深化太空人與台灣棒球的連結。克蘭表示：「我們希望投入更多資源在這裡發掘、培養球員，讓像鄧愷威這樣的選手，有機會做好進入大聯盟的準備。」他也肯定台灣球員的發展潛力，直言當地有不少值得關注的棒球人才。當記者追問是否看好台灣選手未來登上大聯盟時，他立即回答：「有很多潛力。」克蘭更透露，今晚將親自前往台北大巨蛋觀看比賽，這也是他首次到台灣觀看職棒賽事，「我今晚會去看比賽，過去還沒有在這裡看過球，所以非常興奮。我相信會看到一些未來有機會登上大聯盟的球員。」太空人與台灣棒球其實早有淵源。台灣投手羅嘉仁2008年加盟太空人體系，2013年成功登上大聯盟舞台，成為球團過去培養出台灣大聯盟球員的重要代表。今年1月底，太空人又透過與舊金山巨人的交易，取得台灣右投鄧愷威，讓球團再次擁有台灣投手戰力。鄧愷威本季也獲得更多大聯盟出賽機會，成為克蘭此次來台特別提及的球員之一。如今太空人已在台灣、日本及南韓建立球探據點，加上今井達也加盟，以及這次與中華民國政府啟動棒球合作，將亞洲人才招募納入長期發展方向。