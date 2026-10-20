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▲賴清德（右）、沈伯洋。（圖／記者趙文彬攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者朱永強攝）

2026年九合一地方選舉將在11月28日投票，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」，不只在國內引發熱議，也吸引新加坡、德國、美國等多家外媒關注。從「幾乎沒有懸念」到「意外的戲劇性」，外媒對這場台北市長選戰的看法，也隨著民調一路變化。不過，對於台北最後會不會變天，多數外媒和學者都還是保守看待。新加坡《聯合早報》旗下英文網站「ThinkChina」19日刊文指出，「洋流」帶動的聲勢有助於提振綠營士氣，在2025年大罷免不如預期後，甚至可能吸引原本不支持民進黨的選民。不過，ThinkChina把焦點放在「洋流」能否外溢到新北，認為這將牽動國民黨的雙北聯合作戰布局。文章並沒有預測台北會變天，反而提醒，即使蔣萬安最後勝選，如果勝選差距明顯縮小，也可能影響他的政治聲勢。ThinkChina也拿這次選情和2018年的「韓流」比較。2018年國民黨縣市長席次從6席暴增到15席；但文章指出，兩次選舉的大環境不同，2026年台灣受惠於AI熱潮，經濟成長預測上修，不像2018年的民進黨政府深陷年金改革和勞動制度爭議。德國之聲（DW）近日也專文剖析「洋流」。報導提到，日本學者小笠原欣幸9月時還認為，蔣萬安連任「幾乎沒有懸念」；但TVBS民調顯示，蔣萬安的領先幅度已從5月的28個百分點，縮小到10月初的8個百分點。中研院政治學研究所助研究員顏維婷向DW表示，目前蔣萬安的勝選機率還是比較高，但如果他的勝選差距不到10個百分點，對他來說仍是一大打擊。值得一提的是，顏維婷曾連署支持沈伯洋。東海大學政治系主任張峻豪則認為，最關鍵的是中間選民。許多中間選民對藍綠都不滿意，他們會不會出來投票，將左右最後結果；不少人對沈伯洋過去「抗中保台」的形象仍有疑慮。他也分析，「洋流」對新北、基隆等周邊縣市的影響，可能比台北本身還大。美國外交政策媒體《外交家》（The Diplomat）本月也刊出分析文章，標題直接形容台北市長選戰出現「意外的戲劇性」，點出這場原本被視為國民黨穩贏的選戰，如今變得充滿變數。外媒也注意到這場選戰背後的兩岸因素。路透社在5月沈伯洋獲提名時，就特別點出他是「遭中國制裁的立委」。彭博社則在本月15日報導，台灣封鎖了Coinbase和預測市場平台Kalshi，原因是涉嫌提供台灣選舉的投注。台灣的英文報紙《台北時報》18日則在社論中指出，沈伯洋的「洋流」刻意呼應2018年的「韓流」。社論認為，如果國民黨同時丟掉台北和新北，對國民黨將是一場「災難」；而這樣的結果，也可能讓前高雄市長韓國瑜在2028年總統大選前重新站穩腳步。台北市長選情的最新數字也持續變化。信民協會9月的民調顯示，蔣萬安41.7%、沈伯洋40.5%，差距只有1.2個百分點，在誤差範圍內；20日公布的最新民調，沈伯洋更以50.3%對33.3%，首度大幅領先蔣萬安17個百分點。不過，負責分析的民調專家戴立安依照投票意願等參數推估，兩人的得票率仍然非常接近，蔣萬安仍可能以些微差距勝出。TVBS本月初的民調則顯示，蔣萬安以49%對41%領先沈伯洋。蔣萬安對此表示，民調只是參考，會持續用政績說話，並呼籲支持者一定要出來投票。綜合多家外媒的分析，「洋流」確實讓原本一面倒的台北市長選戰變得激烈，但多數外媒和學者並沒有斷言台北會變天，而是聚焦在三個觀察重點：投票率能否拉高、中間選民最後的選擇，以及「洋流」能否外溢到新北等周邊縣市。這場選舉也被外界視為賴清德總統執政的期中考，以及2028年總統大選的前哨戰。蔣萬安和沈伯洋將在10月31日舉行首場電視辯論，被視為選前最重要的攻防戰之一。