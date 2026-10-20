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中油、台電提2座CCS示範計畫 工研院明年鑽試探井

▲CCUS對於難以完全除炭的產業，如水泥、鋼鐵及化學等有相當必要，「這是必要項目，不是選項」。（圖／記者鍾泓良攝影）

走過彎路！英國2次失敗換得25年長遠計畫

▲Richard Baker表示，台灣因發展離岸風電，具備有大量離岸工程技術及基礎，認為可以蘇格蘭發展經驗，藉此推動海域上的CCUS，「如果想到CCUS合作夥伴，記得蘇格蘭！」（圖／記者鍾泓良攝影）

蘇格蘭CCUS量能占歐洲18% 台灣有海事工程基礎

▲據工研院評估，台灣陸地上的CO2地質封存潛力約28億噸；海域地質封存潛力400億噸，合計可以達428億噸。（圖／記者鍾泓良攝影）

政府2024年推動能源二次轉型，其中「碳捕集與封存」（CCS）、「碳捕捉、利用與封存」（CCUS）是減碳政策。經濟部能源署、英國在台辦事處今（20）日舉辦「台英再生能源交流會議」，評估台灣二氧化碳（CO2）地質封存潛力約可達428億噸，英國推行CCS長達18年，過去也「走過彎路」、失敗2次，認為英國經驗可以協助台灣建立自身體系。據工研院評估，台灣陸地上的CO2地質封存潛力約28億噸；海域地質封存潛力400億噸，合計可以達428億噸。經濟部能源署表示，CCS示範計畫已規劃2座示範場域，包括中油苗栗鐵砧山今年已經取得證照，可以儲存10 萬公噸CO2；另外，台電也規劃在台中火力發電廠興建示範計畫，預估每年可捕存2000公噸CO2；工研院也預估明年會在林口尋覓適合地點，規劃800公尺試探井。英國政府能源安全暨淨零排放部首席政策顧問Chloe Healy表示，據國際能源署 （IEA）預估2026年至2050年碳捕捉預計成長200倍；麥肯錫公司預估，當進入2035年，每年全球相關投資上看1,350億英鎊（約新台幣5.8兆元）。她強調，CCUS對於難以完全脫碳產業，如水泥、鋼鐵及化學等有相當必要，「這是必要項目，不是選項」。但她也坦言，英國推動CCUS過去走過不少彎路，總共失敗過2次，後來經過學習到將運輸、捕存，以及排碳分割成不同的產業鏈，尤其電廠、工廠等排碳產業，以及碳捕存業者彼此利益不同，並讓政府來承擔跨產業鏈及風險成本等執行經驗。她總結，英國政府2024年編列未來25年的計畫，合計預算達217 億英鎊（約新台幣9437億元），規劃Track 1群集，HyNet及East Coast Cluster，預計兩個計畫預計捕捉850萬公噸CO2，每年支持4000個工作。蘇格蘭國際發展局亞太能源貿易負責人Richard Baker表示，蘇格蘭目標在2024年到淨零碳排，除了透過安裝離岸風電之外，也透過CCUS來達到減碳，尤其蘇格蘭本身就具備有鑽油技術及海事工程，更具備有整個英國75%的CO2地質封存潛力、歐洲則占18%。他認為，台灣因發展離岸風電，具備有大量離岸工程技術及基礎，認為可以蘇格蘭發展經驗，藉此推動海域上的CCUS，「如果想到CCUS合作夥伴，記得蘇格蘭！」如今台灣鐵砧山CCS場域已經上線，但廠商認為繳交碳費成本低於建置碳捕捉設備成本，導致台灣有儲存場地，但出現碳源不足。對此，Healy回應，面對「碳費低廉、捕碳設備成本高」的問題，隨著碳捕捉技術成熟，相關成本也會降低，終究會有CCUS成本會比繳碳費來得低的一天，但在此之前，政府有相當必要提供財務模型及補貼，拉平兩者之間的差距。