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▲基隆市長謝國樑親自主持暖暖機車練習場啟用典禮。（圖／基隆市政府提供）

▲謝國樑市長於現場感謝地方鄉親與志工夥伴的支持與協助。（圖／基隆市政府提供）

為提供市民安全、便利的機車考照練習環境，並活化公有閒置空間，基隆市政府攜手暖暖區公所，將暖暖區八堵路台62線快速道路橋下閒置空間，打造為全新的「暖暖機車練習場」，19日舉行啟用典禮，由市長謝國樑主持，與各界貴賓及地方鄉親共同見證場地正式啟用。練習場比照機車駕照考驗規格設置，並免費開放市民使用，讓有考照需求的民眾能在安全環境中熟悉操作技巧。謝國樑市長表示，機車是許多基隆市民及年輕學子重要的代步工具，提供標準、安全且便利的練習場地，是協助民眾熟悉考照流程、降低交通事故風險的重要基礎。市府特別利用台62線快速道路橋下空間，打造遮陽避雨的練習環境，讓市民不受天候影響，更安心練習機車駕駛技巧。他也感謝地方民意代表、八南里里長及志工夥伴的支持，未來將持續與區公所及地方合作做好場地管理與維護。並表示信義區十八羅漢洞也開始規劃下一座考照練習場，因為即便基隆現在是台灣交通最安全的城市，市府仍會努力推動及維持。市府副秘書長陳耀川指出，機車考照包含直線平衡、變換車道、交叉路口及緊急煞車等項目，民眾需要透過反覆練習才能熟悉，新設練習場依照考照標準繪設相關標線，讓民眾能在實際場地中反覆練習，提升應考熟悉度與騎乘安全。暖暖機車練習場的建置，源於連恩典議員、八南里里長陳碧琴等地方人士積極建議，並感謝立法委員林沛祥協調中央與地方資源。交通處負責專業標線及場地建置，暖暖區公所辦理周邊環境整理與綠美化，啟用後則由八南里辦公處志工隊協助日常管理，展現跨單位合作及公私協力的成果。此外，場地周邊設有防撞保護設施及休憩座椅區，兼顧練習安全與陪同親友的休息需求。暖暖機車練習場自即日起每日上午9時至下午5時免費開放，歡迎有機車考照需求或希望精進駕駛技巧的市民多加利用。[基隆市政府廣告]