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日本人氣動漫《進擊的巨人》中，擔任男主角艾連父親「古利夏·葉卡」配音的知名聲優兼演員土田大，在近日傳出過世消息，他的經紀公司81 Produce也於今（20）日證實噩耗，並透露他是在11日因心臟衰竭過世，享年54歲。土田大近日傳出過世消息，而經紀公司也於今日證實噩耗，透露他已於10月11日因心臟衰竭逝世，葬禮已遵照家屬的意願低調舉行，僅有親屬們參加，並感謝外界在土田大生前給予的關照與支持。土田大是舞台劇演員出身，曾參與過特攝劇集的演出，於《忍者戰隊隱連者》中飾演忍者藍（齋藏），經典爆紅迷音短片「Today is Friday in California!」的主角就是他。而1990年，他開始配音員的工作，為許多知名動畫配過音，《哈姆太郎》、《火影忍者》、《ONE PIECE航海王》、《遊戲王GX》、《超人力霸王德卡》等，都能聽到他的聲音。而在《進擊的巨人》中，他飾演艾連的父親「古利夏·葉卡」，展現極具張力的父親角色，至今仍是許多粉絲們心目中的經典。