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▲鄧愷威今年在太空人獲得10場先發機會，展望2027年球季，他表示希望保持身體健康、穩定留在大聯盟，最理想的目標則是爭取固定先發位置。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人台灣投手鄧愷威今（20）日出席「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，受訪時談到今年與底特律老虎隊李灝宇上演歷史性台灣投打對決，首度回應當時三振對方後露出笑容的原因。由於李灝宇日前曾開玩笑表示，被三振後看到鄧愷威對自己笑，讓他「還滿不爽的」，鄧愷威今天特別澄清，當下只是覺得新鮮又有趣，絕對沒有任何惡意。至於2027年球季，他也透露最理想的目標，就是爭取大聯盟固定先發位置。今年6月16日，鄧愷威代表太空人先發迎戰老虎，李灝宇則因隊友托瑞斯（Gleyber Torres）受傷臨時替補上場，意外促成大聯盟史上首次台灣球員投打對決。當時李灝宇接手1好0壞的打席，鄧愷威連續以橫掃球（Sweeper）招呼，最後成功讓李灝宇揮空吞下三振。兩人在結束打席後相視一笑，成為當天台灣球迷熱議的畫面。李灝宇12日返台出席記者會時，回憶當時還開玩笑抱怨：「被三振，他對我笑了一下，還滿不爽的。」不過他隨後也澄清只是開玩笑，知道鄧愷威當時是在向自己打招呼。對此，鄧愷威表示：「我當下的想法就是覺得很好玩、很新鮮，因為畢竟第一次在大聯盟賽場對上台灣人，也是我旅美生涯第一次遇到台灣選手，所以當下我對他笑的意思，就是覺得很好玩、很有趣，絕對沒有任何惡意。」事實上，李灝宇也沒有讓學長得意太久，兩人在4局上再度交手，李灝宇鎖定鄧愷威的第一球，敲出右外野方向安打，兩人當天交鋒各有斬獲。除了場上的投打較量，兩人私下也有約吃飯。李灝宇先前受訪時曾透露，聊天內容多半圍繞日常生活，還笑稱男生之間的對話其實沒什麼特別。鄧愷威今天也證實，後來確實與李灝宇有過交流，並肯定台灣球員之間的良性競爭，「後來跟灝宇聊過之後，我覺得良性競爭這一塊，對球員是一件很好的事情。」鄧愷威也希望未來能有更多台灣球員站上世界最高棒球殿堂，「當然我也希望自己可以在大聯盟待得更久、站穩大聯盟，然後再遇到更多台灣人，讓全世界可以看到台灣的棒球。」鄧愷威今年轉戰太空人後，獲得更多大聯盟出賽機會，整季登板30場，其中10場先發，累積5勝7敗、73次三振，防禦率4.76，創下個人大聯盟生涯單季最多出賽、勝投及投球局數紀錄。不過，他本季仍在先發與後援角色之間轉換，如何爭取更穩定的大聯盟出賽機會，將是明年的重要課題。談到休賽季安排與新球季目標，鄧愷威表示，「未來的期許當然是保持身體健康，然後可以在大聯盟穩定出賽。最理想的目標，當然是可以有一個先發的位置。」