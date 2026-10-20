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年底選舉倒數，選戰進入白熱化，近來國民黨開始批評民進黨台北市長參選人沈伯洋狂翹班，直指是否要辭去立委，對此沈伯洋今（20）日再度破圈，接受資深媒體人王淺秋專訪，被問及外界質疑一直翹班，回應表示自己出席率百分百、質詢率94％，所以真的要比可以看一下過去蔣萬安是40、50％，「要打這題不是很明智」。沈伯洋今日接受資深媒體人王淺秋專訪，提及徐巧芯批評翹班，沈伯洋回應，自己的出席率百分百、質詢率94％，所以真的要比可以看一下過去蔣萬安是40、50％，「要打這題不是很明智」。沈伯洋表示，現在是立法院第六會期，自己過去連續五個會期是優秀立委，且優秀立委是有指標的，要把提案給公民看，自己本來就不是以量取勝，但法案會深入研究與質詢，所以對方在講這個真的是，隨後搖搖頭。也知道對方會講他今天缺席程序委員會，就是每天擋他的案子的地方，提案就被擋。