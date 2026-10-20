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台灣人為何親日？民主化、流行文化與災害互助成關鍵

首先與1990年代以來的民主化發展有關

其次，日本流行文化長期深受台灣年輕族群喜愛

第三項因素則是長年累積的災害互助情誼

「阿莎力」竟源自日文！台灣日常用語藏歷史連結

不只觀光與文化！台積電熊本設廠深化台日合作

日媒：台日互信不只是情感 更有助維持經濟安全

台灣民眾對日本的好感度長期居高不下，根據日本台灣交流協會2025年公布的民調，高達76%的台灣受訪者將日本列為「最喜歡的國家」，另有71%認為日本是值得信賴的國家，其中20至39歲年輕族群對日本的信任比例更達80%。日本媒體近日刊文分析，台灣人對日本的友好態度，不僅來自動漫、旅遊等流行文化，也與台灣民主化歷程、歷史記憶及雙方長期互助有關。日本媒體《All About》近日摘錄國立政治大學教授、台灣日本研究院理事長李世暉所著《歡迎來到台灣「美麗之島」》（台湾「麗しの島」へようこそ）部分內容，探討台灣社會為何對日本抱持高度好感與信任，並歸納出3項主要原因。李世暉在文章中指出，台灣人對日本的友好態度，隨著台灣社會逐漸建立自身認同，對日治時期歷史的討論也出現不同觀點，包括重新評估當時的基礎建設、教育制度及其對台灣現代化的影響。這使部分台灣民眾不再單純以殖民統治的角度理解台日歷史，而是將這段經歷視為台灣自身歷史的一部分。，包括漫畫、動畫、遊戲、J-POP，以及日本的設計與生活風格，都成為台灣民眾接觸日本的重要管道。除了文化上的親近感，台日共享自由、民主及人權等價值觀，也進一步強化雙方的信任關係。。從1999年台灣921大地震，到2011年日本311東日本大震災，雙方在重大災難發生後互相提供援助，形成持續累積的感謝與回饋。文章認為，這種超越教科書、建立在實際經驗上的情感連結，也逐漸傳承至年輕世代。除了歷史與文化交流，日本語言對台灣社會的影響，也成為日媒關注的焦點。文章指出，台語中有不少源自日文的詞彙，經過長期使用，已融入台灣民眾的日常生活。例如台灣人常說的「阿莎力」，便源自日文「あっさり」，原本帶有清爽、乾脆等意思，但在台灣則延伸為形容一個人豪爽、不拘小節，通常具有稱讚意味。其他例子還包括源自日文「運ちゃん」的「運將」，以及「便當」、「人氣」等詞彙。文章認為，台灣人運用外來語的特色，在於不拘泥原本語言的文法或用法，而是將語言視為與他人溝通、拉近距離的工具。其中也提到，台灣年輕人遇到日本觀光客需要協助時，往往願意嘗試使用自己會的日文或英文交流，即使語言能力不完美，也會優先設法傳達意思。除了民間交流，台灣與日本近年在半導體及高科技產業的合作，也進一步加深雙方關係。文章以台積電赴日本熊本設廠為例，指出台灣擁有先進半導體製造技術，日本則在半導體材料、精密設備及奈米科技等領域具備優勢，雙方合作有助於提升全球科技產業的競爭力。李世暉在文中分析，台日半導體合作不僅涉及智慧型手機、自駕車等產品的技術發展，也有助於分散供應鏈風險，降低天然災害或地緣政治衝突對全球晶片供應的衝擊。此外，隨著全球推動淨零排放，台日若能共同發展更節能的次世代半導體，也有望提升資料中心及電動車的能源使用效率。熊本半導體工廠更提供台日工程師跨國合作的機會，讓雙方在技術與人才培育方面建立更緊密的連結。李世暉進一步指出，台日產業合作不只是商業投資，也涉及經濟安全及國際供應鏈的穩定。透過建立彼此信任的技術與產業合作網絡，雙方可降低對特定國家的依賴，並強化面對地緣政治風險的能力。他認為，這種結合共同價值觀、經濟合作與民間情誼的關係，將成為台日未來深化合作的重要基礎。