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▲陳其邁要求水利局全面檢查抽水站及抽水機具，同時盤點移動式抽水機部署。(圖／高市府提供)

▲全高雄市市滯洪池總滯洪量達559萬噸，將視降雨預報及即時水位變化提前調降水位、預留滯洪空間，強化易淹水地區巡查及應變作業。(圖／高市府提供)

因應強烈颱風薔琵持續朝西北方向移動，市長陳其邁今（20）日表示，颱風路對南台灣的影響預估在10月23~24日以降雨為主，市府仍須做好綿密的防颱準備，已要求水利局全面檢查滯洪池、抽水站及抽水機具，並會同環保局加強易淹水地區河道、排水系統及道路側溝清疏，同時盤點移動式抽水機部署，強化山區及沿海地區防災整備，全力降低颱風可能帶來的災害風險。陳其邁指出，針對今年8月豪雨期間曾發生積淹水的低窪地區，應特別加強防範，確保各項抽排設備正常運作及排水系統暢通，並要求水利局與環保局合作，針對易淹水地區加強區域排水、中小排水、雨水下水道及道路側溝、洩水孔清疏，避免淤泥及雜物阻礙排水。此外，山區如有強降雨發生，須嚴防土石流及邊坡崩塌風險，已要求民政局督導各區公所確實掌握高風險地區保全對象及預防性撤離整備，並檢查避難收容處所糧食、飲水及水電等物資設備；相關道路主管機關應提前做好道路搶修及預警性管制準備，並加強與區公所及公路局協調聯繫。另針對沿海地區，應落實漁港防颱及漁船防風通知等措施。水利局表示，全市100處抽水站、148部移動式抽水機及29座滯洪池均已完成整備及功能測試，相關防汛物資、油料及應變人力均已就位待命。針對8月豪雨期間易淤積渠段，包括仁武後勁溪、曹公新圳、大寮潮州寮排水、拷潭排水、前庄排水萬丹路下游、鳳山溪國泰橋、橋頭援中港第一支線及岡山典寶溪等，均已再加強清淤完成。同時，全市滯洪池總滯洪量達559萬噸，將視降雨預報及即時水位變化提前調降水位、預留滯洪空間，並透過智慧水利監測系統掌握雨量、河川及排水系統水位，適時啟動抽排及滯洪調控措施，強化易淹水地區巡查及應變作業。高市府提醒，颱風路徑及降雨情形仍有變化，請市民朋友密切留意中央氣象署最新颱風動態及市府發布的防災資訊，低窪地區民眾應提前檢查住家周邊排水設施，視需求設置防水擋板或沙包；山區及沿海地區民眾也應提高警覺，配合相關防災及管制措施。市府將持續掌握颱風動態及降雨變化，滾動調整各項防汛應變措施，全力守護市民生命財產安全。