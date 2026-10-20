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台北市長蔣萬安昨日宣布，找台中市長盧秀燕擔任競選總部主委，不過立法院前院長王金平今（20）日直言，蔣萬安一定要重新調整戰略、戰術。被問到找盧秀燕當競總主委算不算好調整？王直言，都已經木已成舟了，「我們當然就是給予肯定嘛。」蔣萬安昨下午召開記者會，宣布由台中市長盧秀燕擔任競總主委。盧秀燕坦言，當初接獲邀請時相當意外，但考量首都選戰至關重要，最終決定「臨危受命，全力以赴」。她也直言，蔣萬安目前最大的困境，就是身為現任市長，必須兼顧繁重市政工作，與對手在時間、資源上明顯不對稱，因此她將率領五位立委組成競選團隊，協助蔣萬安處理選務，力拚順利連任。王金平今出席雲林縣長張麗善新書發表會，會前針對蔣萬安的選情，直言要認清情勢變化，該做調整就要毅然決然地調整，哪個方向對他們最好，應該很清楚。至於蔣萬安找盧秀燕當競總主委算不算好的調整？王金平說已經木已成舟了，當然就是給予肯定。另外王金平也透露，國民黨主席鄭麗文將出席蔣萬安競選總部成立大會，也建議鄭選戰該調整就調整，但他現在也不能講什麼，總是要再努力，還有40天左右，要調整什麼都還來得及。