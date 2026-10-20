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清潔人員也成問題 消毒機器人一晚可抵4人力

一台消毒機器人就可抵4人力！台大醫院攜手威剛科技發表「新世代AI智慧自主移動消毒方案」，暱稱為「台威醫寶」的機器人，從病房到手術室、公共區等，可針對不同材質，調整不一樣的消毒方式。根據過往經驗，在新竹台大分院進行場域驗證，一晚可約減少4個人力消毒。台大醫院今（20）日攜手威剛科技，共同發表「新世代AI智慧自主移動消毒方案」。由台大醫院醫療體系主導、與廠商共同研發運用「222奈米遠紫外線」消毒技術。機器人可進行「實體消毒」，包括病房、診間、公共區域等不同場域特性規劃消毒路徑與任務，結合AI辨識與機械手臂，針對高頻接觸物件進行近距離精準消毒。同時可建立消毒成效驗證流程，確認各項任務確實達到感染管制要求。對於「消毒時間」、「位置與執行狀態」全程數位化保存，形成可追溯的管理紀錄，支援院內感染管制稽核與品質管理。目前消毒機器人在台大醫院及新竹台大分院進行場域驗證，並共同建立臨床應用流程。台大醫院院長余忠仁說，以竹北而言是新發展的市區，基本上都是科技業為主，在醫院端的清潔人員就相對難招募，因為醫院對於清潔要求較高，且是較容易交互感染的地方，因此對於清消上也有一定程度要求，清潔人員的流動也成為頭痛問題。若是自動化、且不會有抱怨，並能自主執行的機器人，會是非常好的保障。台大醫院副院長譚慶鼎表示，依過往在竹北驗證消毒機器人的經驗，一個晚上約可減少4名人力，主要是在醫護人力忙碌之時，相關場域仍可同步進行消毒清潔等事務。威剛智聯董事長暨威剛科技執行副總經理林昭陽說，與台大醫院的合作不僅有助於提升醫學中心環境消毒作業的自動化程度，也能加速實體AI技術於醫療場域的落地應用。他認為，在AI浪潮下，從訓練端開始，應用端仍是最重要的，也期盼帶著台灣醫療產業走向更智慧更人性化的目的。