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▲上原亞衣驚喜現身饒河夜市，美照狂吸大批粉絲朝聖。（圖／翻攝自IG@ai_uehara_ex）

33歲日本前AV女優上原亞衣在2016年5月宣布引退後，至今已過去了10年，她也轉型成功，不只開設個人YouTube頻道、開發虛擬偶像，還經營起美容院與餐廳，成為一名企業家。而近日，她受邀來台參加「ACE國際卡展」活動，還在昨（19）日於IG曬出在饒河夜市拍下的照片，穿著短裙秀出一雙大長腿，甜笑比YA的模樣，直接融化了大批老粉的心。上原亞衣在昨日於IG曬出多張美照，寫下：「台灣TW。」還放了一個愛心符號。而照片中，上原亞衣不只大吃小籠包，還驚喜現身饒河夜市。只見她在饒河夜市招牌前，穿著白上衣搭配小外套、下半身則是穿了一件灰色百褶短裙配上黑長靴，露出一雙筆直的大長腿。上原亞衣也看向鏡頭露出甜美微笑，狂吸大批粉絲按讚朝聖。上原亞衣突然現身台灣，也讓粉絲們都非常驚訝，「好久未見的女神」、「歡迎女神來台灣」、「怎麼覺得比以前更美了」、「台灣什麼活動？現在報名還來得及嗎？」上原亞衣在2011年正式以AV女優身分出道，憑藉甜美清純的外型與好身材，以及自然大膽的風格迅速走紅，成為華語圈與日本極具代表性的「D槽女神」，累積了1000多部作品。不過她在活動短短5年，就於2016年宣布引退，結束AV生涯。退休的她也沒有閒下來，而是轉型為企業家，跨足經營美容院、餐廳，並積極發展影音社群及AI虛擬偶像等多元事業。