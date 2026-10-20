我前一天短打沒有執行好，他跟我說，這個武器對我很重要，基襪大戰需要我的短打，現在需要我開車去波士頓...

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回憶被叫上大聯盟 鄭宗哲一度淚崩：終於等到機會

前一天剛好5支0，最後一個打席用點的，兩好三壞想證明自己，結果被三振。隔天教練把我叫進辦公室，我就想是不是要上大聯盟。

講著講著，他說這武器對我很重要，基襪大戰需要我的短打，需要我開車去波士頓。

鄭宗哲回憶上大聯盟那天 還得低調不能被媒體拍到

教練跟我說要低調，不能被媒體拍到，還不確定你會不會上，不能直接去球場、因為球場很多媒體，而是直接開去飯店，如果隊友沒有進傷兵名單，我就要開車回來，當作沒這件事。

打出大聯盟生涯首安 鄭宗哲回顧參與15連勝紀錄

當下其實我覺得能在這打球，無論如何都沒關係，盡全力就好，第一支安打出來後當然還是蠻開心的，又是長打，變得很有自信，感覺跟去年的我不一樣，我覺得我已經是大聯盟球員了。

回顧上一次15連勝，會一直提到過去那批人有誰，以後有連勝，我們的名字都會出現在這上面，所以這是很值得驕傲的。

波士頓紅襪大聯盟台灣好手鄭宗哲，今（20）日返台舉行記者會，暢談今年球季升上大聯盟的珍貴回憶，回顧6月26日前一天5打數0安打，卻被3A總教練叫上大聯盟時，講到一度淚崩，「」鄭宗哲收拾眼淚，笑說沒想到會哭，「那時候聽到會覺得，機會終於來了，終於等到很開心。」鄭宗哲今年轉戰紅襪，季初維持火燙手感，但因為紅襪內也沒有空缺，一直沒有機會升上大聯盟，直到6月26日被總教練叫到辦公室，他得知大聯盟隊友疑似受傷，但又想到自己前一日5打數0安打，不敢想像自己會在這個時間點上去。」結果教練開頭，是跟他聊昨天的短打戰術失敗，「鄭宗哲講到這邊，一度哭到無法言語，過了數分鐘才整理好情緒，「那時候聽到會覺得，終於這個機會終於來了，真的很開心，不好意思我今天沒想到我會哭，當時教練跟我說，我都沒有哭。」由於要替換的隊友還在等待傷勢報告，因此鄭宗哲還不確定上大聯盟，「鄭宗哲開車路上不太敢抱期待，到飯店後也只能等，直到球團打電話來，「說確定會上場，要我趕快去球場，還記得7點的比賽，我5點才趕去球場，換個衣服就去比賽了。」鄭宗哲今年也打出大聯盟生涯首安，他笑說，「鄭宗哲今年在大聯盟待1個月，就剛好經歷到球隊15連勝平隊史最佳紀錄，回顧這段往事，他笑說一開始其實沒有太多感覺，只覺得好像一直在贏球，「後面主場一直打，看到新聞開始講百年歷史，11、12場後，每天越打越有壓力，會不想輸，也不想輸在自己身上。」但鄭宗哲說，他理解終究會有輸的那天，「但我們也知道是很棒的戰績，最後只有追平15場，輸了但是大家是在慶祝，不需要難過，因為這是很正面的東西。」鄭宗哲最後說，他還記得總教練最後跟全隊說，「