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三環網路發揮綜效

虎尾簽約率五成 目標2031年獲利

是方電訊2年前完工啟用的「LY2聯雲AI資料中心 」進駐率已經達8成，預估明年底即將滿載。是方電訊今（20）日在中科舉辦虎尾AI資料中心動土典禮，投資金額33億元，預計2028年下半年商轉。是方董事長邵泓嘉表示，母公司中華電信與是方合計提供資料中心整體容量，在台灣整體IDC市占率已達78%，未來將持續扮演領航角色。虎尾AI資料中心基地面積總計1.56公頃，總樓板面積6,500坪，參照國際Tier 4最高等級標準所建置。是方協理梁大中指出，樓層結構與抗震符合臺灣EEWH綠建築標章設計標準，樓板載重每平方公尺2,000公斤；0.4G防震係數設計，可承受7級以上強震。另，全棟總電力16 MW，預估電力使用效率（PUE）≤1.4；而柴油發電機可支援滿載運轉超過24小時。邵泓嘉指出，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提出「AI五層蛋糕」理論中，是方除了提供先進液冷技術機房，在基礎設施及應用層亦積極參與，包括與母公司中華電信共建國內最大雲端/AI資料中心生態系，在應用層則積極拓展台北網際網路交換中心TPIX、雲端交換中心CCX與海纜交換中心TPCX規模，串連企業與AI應用服務商，創造AI藍海價值。此外，呼應黃仁勳「算力等同GDP」的AI主權概念，是方虎尾AI資料中心完工後，將透過獨特的「三環網路」發揮協同效應——以臺北環鞏固首都圈核心算力，臺灣環以高速光纖貫通南北、無縫串聯全臺AI傳輸網廊，藉由國際環對接全球海纜閘口及東亞十國最強電信聯盟。邵泓嘉看好，國際級算力基座將吸引全球頂尖算力進駐，將運算能量直接轉化為中南部的實質經濟動能與數位營收。是方總經理劉耀元表示，透過旗下各IDC的關鍵基礎設施，結合 Google Cloud整合多元國際海纜資源推出的「多元跨國海纜服務」，專為安全與合規要求度極高的企業、金融機構與政府機關量身打造；同時，結盟日本北海道石狩再生能源資料中心，成功將綠能算力觸角延伸至東北亞，形成強韌的跨國AIDC產業鏈，吸引國際雲端巨頭與跨國企業進駐。是方表示，目前虎尾AI資料中心簽約率已經達五成，目標在2031年獲利，並且達到8至9成進駐率。未來是方電訊兩大AIDC—虎尾AI資料中心與聯雲（LY2），搭配宏鼎雲端中心(HD)及麗源網路中心（LY），互為備援並串聯成為臺灣西部AI算力走廊，全面滿足企業異地備援與高效算力調度，極大化臺灣北中南IDC的整體營運優勢。