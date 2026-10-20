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準備前往日本旅遊消費的民眾要注意了！日本休閒服飾巨頭UNIQLO於官方網站發布11月商品價格與服務費用改定通知，宣布自11月10日起調漲秋冬季部分商品售價，平均漲幅約為 4%，部分商品原先的多件組合折扣也將走入歷史。根據富士新聞網與UNIQLO官網公告，自 11 月 10 日起，男裝與女裝的「感動外套」售價將由 6,990 日圓（含稅）調升至 7,990 日圓；女裝「感動緊身褲」與男裝「感動長褲」則由 3,990 日圓調升至 4,990 日圓，漲幅皆為 1,000 日圓。調漲範圍亦涵蓋男裝「感動外套/Light」、「感動長褲/Light」、量身客製的「感動外套」，以及「UNIQLO AND JW ANDERSON」聯名系列的男裝「感動休閒西裝」，漲幅均相同。法式內衣品牌「PRINCESSE TAM.TAM」的女裝「嫘縈印花長褲」，價格則將從2,990日圓調漲至3,990日圓。其他配件方面，「50色襪」將從290日圓調漲至390日圓。與此同時，優衣庫也將終止兩項襪子多件優惠活動：一項是以990日圓購買4雙「50色襪子」的「彩色襪子多件優惠」，另一項則是以990日圓購買3雙指定款襪子的「襪子多件優惠」。優惠活動結束後，符合條件的商品將改以單雙390日圓的價格出售。迅銷集團表示，本次價格調整的主因在於原材料價格與物流成本持續飆升，加上日圓走貶帶來的長期影響。事實上，迅銷集團董事兼集團高級執行營運官 CFO岡崎健，在今年 7 月召開的 2026 年 8 月期第三季財報說明會中，就已預告過相關商品將實施價格調漲。