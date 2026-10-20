OpenAI近日宣布推出全新「ChatGPT Slides」簡報功能，只要輸入主題、上傳資料或提供現有簡報範本，就能讓AI協助產生簡報，還能直接修改文字、圖片和圖表。更方便的是，新功能支援多人即時共同編輯，不用反覆傳送檔案，就能和同事一起完成簡報。不過，目前僅開放符合資格的Pro、Business及Enterprise用戶使用，免費版與Plus用戶尚未納入。
一句話生成、圖表也能直接修改
根據OpenAI官方公告，ChatGPT Slides讓使用者從簡報製作到編輯，都能直接在ChatGPT內完成。過去使用AI製作簡報，往往需要先生成內容，再匯入PowerPoint或Google簡報調整版面。如今透過ChatGPT Slides，只要告訴AI簡報主題、目標對象與內容需求，或上傳會議紀錄、企劃文件，就能請AI整理成完整簡報初稿。
例如輸入「幫我把這份會議紀錄整理成10頁簡報，包含重點摘要、數據圖表及未來計畫」，ChatGPT便能依照資料建立可編輯的投影片。若公司有固定簡報格式，也可以提供既有簡報作為參考，讓AI依照指定風格安排內容與版面，不必每次從零開始設計。生成後的簡報使用者可以直接調整文字、圖片、圖形、表格及圖表，也能選取特定元素，要求ChatGPT重新修改。
多人同時修改簡報！留言標註ChatGPT就能幫忙改
升級另一大亮點，就是新增多人即時協作功能。使用者可透過ChatGPT的「Space（空間）」分享簡報，邀請同事一起參與製作。擁有編輯權限的成員，可以同時開啟同一份簡報，直接調整內容，不必再透過電子郵件傳送不同版本。除了人工修改，團隊成員也能在簡報上留下共同留言，甚至使用「@ChatGPT」標註AI，要求它依照意見進行修改。
ChatGPT Slides怎麼用？4步驟完成簡報
1.開啟ChatGPT Work：輸入簡報主題、內容需求及預計頁數，請AI製作簡報；也可進入Space，選擇「Create」中的「Slide」。
2.提供資料或範本：上傳文件、既有簡報，或使用內建範本，讓ChatGPT產生可編輯內容。
3.編輯與分享：直接調整文字、圖片、圖表，也可以邀請同事共同修改，透過留言請ChatGPT協助修正。
4.播放或匯出：完成後可直接在ChatGPT播放簡報，也可於網頁版匯出PowerPoint、PDF或Google簡報格式。
ChatGPT簡報目前開放3種付費方案
OpenAI表示，這項功能陸續向符合資格的ChatGPT Pro、Business及Enterprise用戶推出，並且需要具備Space使用權限。目前免費版、Go及Plus方案尚未列入這項協作簡報功能的開放名單。即使符合方案資格，如果帳號尚未看到相關選項，也可能是功能仍在分批推出。
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根據OpenAI官方公告，ChatGPT Slides讓使用者從簡報製作到編輯，都能直接在ChatGPT內完成。過去使用AI製作簡報，往往需要先生成內容，再匯入PowerPoint或Google簡報調整版面。如今透過ChatGPT Slides，只要告訴AI簡報主題、目標對象與內容需求，或上傳會議紀錄、企劃文件，就能請AI整理成完整簡報初稿。
例如輸入「幫我把這份會議紀錄整理成10頁簡報，包含重點摘要、數據圖表及未來計畫」，ChatGPT便能依照資料建立可編輯的投影片。若公司有固定簡報格式，也可以提供既有簡報作為參考，讓AI依照指定風格安排內容與版面，不必每次從零開始設計。生成後的簡報使用者可以直接調整文字、圖片、圖形、表格及圖表，也能選取特定元素，要求ChatGPT重新修改。
升級另一大亮點，就是新增多人即時協作功能。使用者可透過ChatGPT的「Space（空間）」分享簡報，邀請同事一起參與製作。擁有編輯權限的成員，可以同時開啟同一份簡報，直接調整內容，不必再透過電子郵件傳送不同版本。除了人工修改，團隊成員也能在簡報上留下共同留言，甚至使用「@ChatGPT」標註AI，要求它依照意見進行修改。
ChatGPT Slides怎麼用？4步驟完成簡報
1.開啟ChatGPT Work：輸入簡報主題、內容需求及預計頁數，請AI製作簡報；也可進入Space，選擇「Create」中的「Slide」。
2.提供資料或範本：上傳文件、既有簡報，或使用內建範本，讓ChatGPT產生可編輯內容。
3.編輯與分享：直接調整文字、圖片、圖表，也可以邀請同事共同修改，透過留言請ChatGPT協助修正。
4.播放或匯出：完成後可直接在ChatGPT播放簡報，也可於網頁版匯出PowerPoint、PDF或Google簡報格式。
ChatGPT簡報目前開放3種付費方案
OpenAI表示，這項功能陸續向符合資格的ChatGPT Pro、Business及Enterprise用戶推出，並且需要具備Space使用權限。目前免費版、Go及Plus方案尚未列入這項協作簡報功能的開放名單。即使符合方案資格，如果帳號尚未看到相關選項，也可能是功能仍在分批推出。