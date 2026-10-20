（16:24更新，新增唐振剛經紀公司回應）新北地檢署偵辦的藝人閃兵案，今（20）日下午由新北地方法院公布首波宣判結果，涉案的9名藝人包括唐禹哲、唐振剛、阿達因為主動自首且全數認罪，均獲得判處1年2月至1年10月不等之有期徒刑，且全數獲得緩刑3至4年免吃牢飯，其中刑期最重的為前Circus成員廖人帥，遭判1年10月。對於一審宣判，唐振剛經紀公司回應：「目前已透過媒體得知判決結果，但唐振剛本人及律師尚未收到正式判決書。對於判決結果，唐振剛表示完全尊重、虛心接受，並承諾一定會誠心面對，盡力彌補過錯。」
閃兵9藝人宣判出爐 廖人帥刑期最重
據新北地院宣判結果，唐禹哲（本名阮霆鈞）被判1年7月、緩刑3年，須支付公庫30萬元；阿達（本名昌璟翔）被判1年2月、緩刑3年，須支付公庫100萬元；Energy前成員唐振剛被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；李唯楓被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；演員邱昊奇（本名邱孝尊）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫80萬元。
此外，廖人帥被判1年10月、緩刑4年，須支付公庫130萬元，其餘還有中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜被判1年8月、緩刑4年，須支付公庫50萬元；鄒翰昇（本名鄒宗翰）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫60萬元，以及楊子鋒（本名楊景涵）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫30萬元。
據了解，本案一審宣判後仍可上訴，所有獲緩刑的9名藝人在緩刑期間均須交付保護管束，並依法院判決提供60至120小時不等的義務勞務。
考量9藝人自首 法官審酌予緩刑宣告
回顧此案，閃兵集團首腦陳志明涉嫌在2009至2022年間，收取10萬至30萬元不等之報酬，教導役男利用憋氣造假血壓數據，並由陳志明代戴24小時血壓監測器以取得高血壓免役證明。檢方考量涉案的9名藝人皆為案發後主動出面自首並配合調查，因此法官審酌給予緩刑宣告。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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據新北地院宣判結果，唐禹哲（本名阮霆鈞）被判1年7月、緩刑3年，須支付公庫30萬元；阿達（本名昌璟翔）被判1年2月、緩刑3年，須支付公庫100萬元；Energy前成員唐振剛被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；李唯楓被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；演員邱昊奇（本名邱孝尊）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫80萬元。
此外，廖人帥被判1年10月、緩刑4年，須支付公庫130萬元，其餘還有中華民國霹靂舞委員會主委李奕釜被判1年8月、緩刑4年，須支付公庫50萬元；鄒翰昇（本名鄒宗翰）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫60萬元，以及楊子鋒（本名楊景涵）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫30萬元。
據了解，本案一審宣判後仍可上訴，所有獲緩刑的9名藝人在緩刑期間均須交付保護管束，並依法院判決提供60至120小時不等的義務勞務。
考量9藝人自首 法官審酌予緩刑宣告
回顧此案，閃兵集團首腦陳志明涉嫌在2009至2022年間，收取10萬至30萬元不等之報酬，教導役男利用憋氣造假血壓數據，並由陳志明代戴24小時血壓監測器以取得高血壓免役證明。檢方考量涉案的9名藝人皆為案發後主動出面自首並配合調查，因此法官審酌給予緩刑宣告。
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