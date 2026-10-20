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新北地檢署偵辦的藝人閃兵案，今（20）日下午由新北地方法院公布首波宣判結果，涉案的9名藝人包括唐禹哲、唐振剛、阿達因為主動自首且全數認罪，均獲得判處1年2月至1年10月不等之有期徒刑，且全數獲得緩刑3至4年免吃牢飯，其中刑期最重的為前Circus成員廖人帥，遭判1年10月。據新北地院宣判結果，（本名阮霆鈞）被判1年7月、緩刑3年，須支付公庫30萬元；（本名昌璟翔）被判1年2月、緩刑3年，須支付公庫100萬元；Energy前成員被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫50萬元；演員（本名邱孝尊）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫80萬元。此外，被判1年10月、緩刑4年，須支付公庫130萬元，其餘還有中華民國霹靂舞委員會主委被判1年8月、緩刑4年，須支付公庫50萬元；（本名鄒宗翰）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫60萬元，以及（本名楊景涵）被判1年4月、緩刑3年，須支付公庫30萬元。據了解，本案一審宣判後仍可上訴，所有獲緩刑的9名藝人在緩刑期間均須交付保護管束，並依法院判決提供60至120小時不等的義務勞務。回顧此案，閃兵集團首腦陳志明涉嫌在2009至2022年間，收取10萬至30萬元不等之報酬，教導役男利用憋氣造假血壓數據，並由陳志明代戴24小時血壓監測器以取得高血壓免役證明。檢方考量涉案的9名藝人皆為案發後主動出面自首並配合調查，因此法官審酌給予緩刑宣告。