律師蔡鈞如稍早接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，表示債主的自救管道有兩件事，「首先做好證據保全，務必備妥相關借據、本票、匯款紀錄與通訊軟體對話；再來盡速向法院聲請『假扣押』」，才是防堵脫產最有效的方法。

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▲張秀卿（左）稱不知王國贊（右）在外面積欠龐大債務，自己也借給了3400萬成為事件「最大的苦主」。（圖／張秀卿臉書）

張秀卿日前突發聲明宣布與老公王國贊已離婚3年，且不知對方在外面積欠龐大債務，自己也借給了3400萬成為事件「最大的苦主」，然而部分債主卻質疑此說法，並控訴王國贊失聯、訊息也已讀不回，而張秀卿切割後也未有新回應。而債主求助無門，預計今（20）日前往地檢署提告，近日根據《TVBS》報導，有債主控訴王國贊以張秀卿演唱會名義向外借款，累積金額高達5億元，不過演唱會結束後王國贊卻失去聯繫，訊息也已讀不回；另有債主透過公司聯繫張秀卿，卻遭嗆「告我就脫產」，所屬豪記唱片今也表示目前無法聯繫上本人，讓債權人相當傻眼決定前往地檢署提告。對此，蔡鈞如表示關於新聞中提及「告我就脫產」的言論，以及出國遊玩可能惡意倒債甚至疑似捲款潛逃的案件，債主的自救管道有兩件事，首先做好證據保全，務必備妥相關借據、本票、匯款紀錄與通訊軟體對話；備妥相關證據後，盡速向法院聲請「假扣押」，如果獲得法院准許，才能透過法院強制力在第一時間凍結對方名下的帳戶與不動產，這才是防堵脫產最有效的方法。也就是說，若借款人是王國贊，且張秀卿未擔任借款的「連帶保證人」或「共同發票人」，債主無法直接要求她還錢，「但若債權人能證明女方在借款過程中知情、曾出面共同遊說，甚至有資金流入其帳戶」涉及共同詐欺的問題，才會衍生民法共同侵權行為的連帶賠償責任。