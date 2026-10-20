萊爾富近幾年因為改善許多店內設施以及商品，讓民眾都有感提升，現在有更多人願意走進萊爾富購物，也讓店內商品造成不少話題。然而，近日有網友去萊爾富購物結帳之後，只要使用聯邦信用卡結帳滿199元的話，就可以抽獎，自己幸運中獎整箱的飲料，還有不少人也中整袋衛生紙，在社群引起廣大討論。
萊爾富結帳隱藏福利太神！店員搬整箱飲料：恭喜中獎
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「早上去萊爾富買早餐時買了200多元，當然要拿聯邦卡出來打個95折，結果後來跟店員要明細之後，小姐突然說：恭喜你中了生活飲料一箱，我整個一頭霧水，店員說那是我抽到的，他說以前都看到有人抽中一瓶，沒看過抽中一箱的，真的太幸運了吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是聯邦卡的活動沒有錯，滿199元刷聯邦卡就可以抽獎」、「聯邦卡活動，很多人都不知道的，滿199元可以抽獎，我抽到兩袋衛生紙超爽」、「哇你真的很幸運，我都是小獎居多，聯邦卡活動之前就有推出過了，這次又有」、「萊爾富真的有夠讚欸，刷卡有優惠還有抽獎喔！晚上來去抽抽看」。
萊爾富刷聯邦卡真的能抽獎！整袋衛生紙、整箱飲料都帶回家被讚爆
然而記者實際查證萊爾富社群平台，該活動是千真萬確存在，是從9月中旬就已經開始的活動，一直到11月10日都有，只要去萊爾富消費使用聯邦銀行信用卡、金融卡結帳的話，單筆消費滿199元就可以參加「聯邦翻翻樂」的活動，而且筆筆皆有獎！
獎項內容有韓國泡麵、白醬蛤蜊義大利麵、雷神巧克力、紅豆麵包、克林姆麵包、整箱生活泡沫綠茶紅茶花茶等，還有豆漿、整袋三層衛生紙、洗衣香香豆等，總計獎品有60000組，每張信用卡、金融卡限抽10次。社群上已經有不少人也抽到整袋衛生紙、義大利麵、香香豆等，紛紛大讚萊爾富回饋活動真的有夠多。
萊爾富結帳「聯邦翻翻樂」規則、獎項一覽
活動日期：即日起至11月10日
活動規則：使用聯邦信用卡/金融卡消費單筆滿199元即可參加
活動注意事項：每張信用卡/金融卡限定10筆機會
抽獎獎品項目：韓國泡麵、白醬蛤蜊義大利麵、雷神巧克力、紅豆麵包、克林姆麵包、整箱生活泡沫綠茶紅茶花茶等，還有豆漿、整袋三層衛生紙、洗衣香香豆等
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一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「早上去萊爾富買早餐時買了200多元，當然要拿聯邦卡出來打個95折，結果後來跟店員要明細之後，小姐突然說：恭喜你中了生活飲料一箱，我整個一頭霧水，店員說那是我抽到的，他說以前都看到有人抽中一瓶，沒看過抽中一箱的，真的太幸運了吧！」
萊爾富刷聯邦卡真的能抽獎！整袋衛生紙、整箱飲料都帶回家被讚爆
然而記者實際查證萊爾富社群平台，該活動是千真萬確存在，是從9月中旬就已經開始的活動，一直到11月10日都有，只要去萊爾富消費使用聯邦銀行信用卡、金融卡結帳的話，單筆消費滿199元就可以參加「聯邦翻翻樂」的活動，而且筆筆皆有獎！
獎項內容有韓國泡麵、白醬蛤蜊義大利麵、雷神巧克力、紅豆麵包、克林姆麵包、整箱生活泡沫綠茶紅茶花茶等，還有豆漿、整袋三層衛生紙、洗衣香香豆等，總計獎品有60000組，每張信用卡、金融卡限抽10次。社群上已經有不少人也抽到整袋衛生紙、義大利麵、香香豆等，紛紛大讚萊爾富回饋活動真的有夠多。
活動日期：即日起至11月10日
活動規則：使用聯邦信用卡/金融卡消費單筆滿199元即可參加
活動注意事項：每張信用卡/金融卡限定10筆機會
抽獎獎品項目：韓國泡麵、白醬蛤蜊義大利麵、雷神巧克力、紅豆麵包、克林姆麵包、整箱生活泡沫綠茶紅茶花茶等，還有豆漿、整袋三層衛生紙、洗衣香香豆等