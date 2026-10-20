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萊爾富結帳隱藏福利太神！店員搬整箱飲料：恭喜中獎

結果後來跟店員要明細之後，小姐突然說：恭喜你中了生活飲料一箱，我整個一頭霧水，店員說那是我抽到的

▲網友分享自己去萊爾富購買東西時，結帳後突然中獎整箱生活泡沫花茶，自己也相當傻眼。（圖/Threads）

萊爾富刷聯邦卡真的能抽獎！整袋衛生紙、整箱飲料都帶回家被讚爆

只要去萊爾富消費使用聯邦銀行信用卡、金融卡結帳的話，單筆消費滿199元就可以參加「聯邦翻翻樂」

▲只要去萊爾富消費使用聯邦銀行信用卡、金融卡結帳的話，單筆消費滿199元就可以參加「聯邦翻翻樂」的活動，獎品多樣豐富。（圖/萊爾富官方臉書）

萊爾富結帳「聯邦翻翻樂」規則、獎項一覽

活動日期：即日起至11月10日