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▲民眾熱情參與遊戲關卡。(圖／品牌提供)

▲Uni-girls 成員瑟七跟參與民眾一起挑戰館內設施。(圖／品牌提供)

▲Uni-girls 成員一七跟民眾一起體驗設施。（圖／品牌提供）

▲活動設計豐富遊戲關卡體驗大魯閣場內設施。（圖／品牌提供）

一年一度的中華職棒（CPBL）總冠軍賽引爆全台棒球熱潮！國民零食「統一脆麵」攜手運動休閒領導品牌「大魯閣」，於總冠軍賽期間在大魯閣中華館盛大舉辦「大口爽脆 Uni-girls火力應援日」。活動特別邀請統一7-ELEVEn獅超人氣啦啦隊 Uni-girls 成員——瑟七與一七現身大魯閣中華館，不僅帶來活力四射的應援舞蹈，更與現場球迷進行一對一遊戲互動，將球場上的熱烈對決氣氛延燒至場館內，邀請全民一同揮棒響應棒球狂潮！統一脆麵、大魯閣為了感謝台南在地鄉親與球迷長期以來對棒球運動的熱情支持，本次活動特別導入多元又刺激的跨界互動，包含「棒球打擊體驗」、「飛鏢射擊」以及極具創意與趣味的「脆麵疊疊樂」，要讓台南鄉親不只能在場外釋放熱血棒球魂，更能全家大小一同樂在其中。除了豐富的體驗設施，人氣啦啦隊 Uni-girls 成員——瑟七與一七的驚喜現身，更是將現場氣氛推向最高潮！兩位女孩化身「遊戲特派員」，與現場民眾熱情互動、挑戰各項關卡。兩位女孩親切無距離的互動，不僅讓現場粉絲直呼「太幸福了！」，更為這場回饋台南棒球迷的活動注入滿滿的甜美應援能量！統一脆麵與大魯閣透過這次溫馨又熱血的在地回饋活動，不僅讓台南球迷體驗到充滿趣味的棒球狂歡派對，更深刻展現了力挺台灣棒球文化的決心。無論是在球場上揮灑汗水，還是在大魯閣中華館內大口吃脆麵、揮棒試手感，統一脆麵與大魯閣邀請全台球迷繼續用熱情響應棒球運動，一起發揚台灣國球！