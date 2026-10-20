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想坐老公旁邊要求換位 遭拒後竟哭了3小時

下飛機還忍不住反諷 影片吸引逾9萬人按讚

網友幾乎一面倒支持 「不想付選位費卻要別人犧牲」

搭乘長途航班時，若想與家人或伴侶坐在一起，卻沒有事先選好座位，是否能要求其他乘客換位？美國一名旅遊部落客近日分享離譜經歷，表示自己搭乘從土耳其伊斯坦堡飛往華盛頓的10小時航班時，遭一名女乘客要求交換座位，好讓對方能坐在丈夫身旁。沒想到她拒絕後，對方竟因為無法與丈夫同坐而哭了整整3小時，讓她相當傻眼。事件曝光後，也引發網友熱烈討論。根據《紐約郵報》報導，旅遊部落客哈維（Tomiko Harvey）近日在Instagram分享影片，描述自己搭乘長途航班時遇到的換位風波。哈維當時因父親過世，前往哈薩克處理相關事務，返程時搭乘從伊斯坦堡飛往美國華盛頓的轉機航班，原本坐在走道座位，卻突然被一名女乘客詢問，能否與她交換座位。哈維表示，該名女乘客希望她讓出走道座位，改坐較不受歡迎的中間座位，好讓自己能與丈夫坐在一起。然而，哈維並不願意交換座位，沒想到對方遭拒後，竟開始不停哭泣，時間長達3小時。哈維回憶，由於對方哭得相當傷心，她最後忍不住詢問，是否有家人過世，才會如此難過，「我終於問她是不是有人過世了，因為誰會哭3個小時？」沒想到女乘客回答，並沒有人過世，只是因為太想念丈夫，不知道沒有丈夫在身旁，自己還能靠在誰的肩膀上。這個理由讓哈維更加無法理解。她透露，女乘客的丈夫其實就坐在前方兩排的中間座位，整趟飛行都戴著耳機，睡得相當安穩。哈維也忍不住自嘲，經歷這場風波後，自己開始懷疑是不是不夠愛丈夫，否則怎麼無法理解對方短短10小時不坐在一起，就會如此傷心。哈維在影片中將女乘客的臉部模糊處理，並透露飛機降落後，自己還忍不住向對方說了句「做得好」，反諷她成功在沒有丈夫陪伴的情況下，度過10小時航程。她也在貼文中詢問網友，拒絕在飛機上與陌生人交換座位，究竟算不算失禮。哈維質疑：「為什麼有人覺得可以要求陌生人換座位，尤其是在長途航班上？」她指出，如果希望與伴侶坐在一起，就應該事先安排，或付費選擇座位。這段影片在社群平台引發熱烈討論，累積超過9萬個讚。不少網友認為，乘客可以禮貌詢問是否願意交換座位，但對方同樣有權拒絕，尤其是要求別人放棄較舒適的走道座位，改坐中間座位，更不應視為理所當然。有網友直言：「沒辦法忍受10小時不跟丈夫坐一起，卻又不願意付錢選相鄰座位，這些都不是妳的問題。」另一名網友則驚呼：「居然是要換到中間座位！不可能，抱歉，我絕對不換。」還有人開玩笑表示，女乘客的丈夫或許才是最享受這趟航班的人，甚至猜測丈夫可能故意安排分開坐，好讓自己安靜休息。有網友打趣說道：「劇情反轉，機票和座位其實都是丈夫訂的，他只是需要休息一下！」不過，也有少數人認為，如果女乘客只是禮貌提出請求，哈維沒有必要用嘲諷的方式回應。