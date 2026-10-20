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年底選舉進入倒數階段，今（20）日最新民調顯示台北市長參選人沈伯洋民調以50.3％超車領先蔣萬安33.3％，相較於9月調查，沈伯洋增加9.8個百分點，蔣萬安減少8.4個百分點。對此藍營嘲諷民進黨雙北市長選情這麼穩那就辭去立委，沈伯洋回應時連忙稱「沒有沒有，我覺得蔣萬安也蠻穩的」，更說明辭去立委是為了展現決心跟勇氣，而自己的決心跟勇氣寫在臉上，根本不需要做這件事，且質疑選情穩不穩跟辭不辭到底關聯性在哪裡？對於民調反超車蔣萬安17％，而上週信民協會公布新北最新民調蘇巧慧同樣領先13％，對此國民黨酸選情這麼穩那就辭去立委。沈伯洋回應時連忙稱「沒有沒有，我覺得蔣萬安也蠻穩的」。沈伯洋也說明，一個人選情穩不穩跟要不要辭職也沒什麼關係，以往很多人會說選之前要辭職，辭職都是為了什麼？是為了展現決心跟勇氣，他覺得自己的決心跟勇氣就是寫在臉上，根本就不需要去做這件事情去證明自己是有決心跟勇氣的人，所以這個問題命題就不對了，「選情穩不穩跟辭不辭到底關聯性在哪裡？」