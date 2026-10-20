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楊祐寧、陳澤耀與導演高炳權今（20）日出席《監所男子囚生記》金鐘聯訪，楊祐寧談到好友修杰楷日前受洗，透露兩人私下經常到彼此家中吃飯、帶孩子出遊及相約運動，他也曾邀請修杰楷前往教會。被問是否由他帶領好友受洗，楊祐寧立即澄清：「沒有啦，我覺得他就是有這個感動，他自己有這樣的想法。」強調一切出自修杰楷自己的決定。楊祐寧表示，他與修杰楷私下感情相當要好，加上兩人都熱愛運動，平時會互相鼓勵，也常帶著孩子一起出門。他認為朋友之間的陪伴不需要刻意安排，「每個人都會有比較低潮的事情，每個人都有，到一個不同的點，你就去陪他。」至於邀修杰楷上教會，楊祐寧說，教會裡本來就有許多兩人的共同朋友，因此相約參加聚會是很自然的事，並非外界所想的由他主導受洗。面對好友人生中的不同階段，他選擇以吃飯、運動及家庭聚會陪伴，沒有多談修杰楷的私人心情。陳澤耀今年同時獲得金鐘、金馬獎肯定，他坦言生活並未因此出現太大變化，但入圍帶給他繼續前進的力量，「好像一直在跑馬拉松，看到補給站，有能量水喝了，再繼續跑。」身為監製兼主演的楊祐寧則毫不掩飾對作品的信心，笑說雖然大家拿獎都很好，但還是私心希望《監所男子囚生記》抱走每一個獎項，這樣整晚才能維持開心又好玩的氣氛，「對自己要有很大的信心跟期待。」陳澤耀這次帶著太太及快滿11個月的女兒來台，這也是女兒第一次搭飛機，所幸一路相當乖巧，沒有讓媽媽太辛苦。他趁工作空檔帶家人到陽明山泡溫泉，也吃了滷肉飯，笑稱目前正努力維持工作與生活的平衡。女兒目前尚未開口叫爸爸，但已經聽得懂部分指令。陳澤耀透露，女兒原本會表演「沒有」，他突然想到金鐘獎將近，立刻決定暫停這項指令，「不能再『沒有』了，要『有』！」改教女兒拍手及拿獎的動作。他過去入圍金馬男主角獎時，曾聽從建議穿上紅內褲，最後卻沒有得獎，因此這回決定不再迷信。談到續集可能性，高炳權認為，《監所男子囚生記》打造的「監所宇宙」具有發展成長篇IP的空間，未來可以加入不同受刑人，每集延伸出全新的故事。他透露已與平台初步聊過，但仍有現實條件需要進一步討論，能否成局並非由導演一人決定。《監所男子囚生記》本屆一口氣入圍11項大獎，其中陳澤耀角逐戲劇節目男主角獎、楊祐寧入圍戲劇節目男配角獎，高炳權則競逐戲劇節目導演獎。